https://ria.ru/20250827/minneapolis-2037928967.html
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе - РИА Новости, 27.08.2025
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:52:00+03:00
2025-08-27T17:52:00+03:00
2025-08-27T17:57:00+03:00
в мире
миннеаполис
миннесота
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037929843_0:175:2730:1711_1920x0_80_0_0_9d33a1158716755a7aa8555003312791.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. "Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", - написал Уолц в соцсети Х. Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036879834.html
миннеаполис
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037929843_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a4fd5c5bce9a5d020b47424cce157f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, миннесота, тим уолц
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Тим Уолц
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба