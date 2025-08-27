Рейтинг@Mail.ru
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
17:52 27.08.2025 (обновлено: 17:57 27.08.2025)
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе - РИА Новости, 27.08.2025
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе
Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. РИА Новости, 27.08.2025
в мире
миннеаполис
миннесота
тим уолц
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. "Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", - написал Уолц в соцсети Х. Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.
в мире, миннеаполис, миннесота, тим уолц
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Тим Уолц
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе

В католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба

© Getty Images / The Minnesota Star Tribune/Richard Tsong-TaatariiРодители ждут новостей о статусе своих детей после стрельбы в Благовещенской церкви в Миннеаполисе
Родители ждут новостей о статусе своих детей после стрельбы в Благовещенской церкви в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Getty Images / The Minnesota Star Tribune/Richard Tsong-Taatarii
Родители ждут новостей о статусе своих детей после стрельбы в Благовещенской церкви в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц.
"Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", - написал Уолц в соцсети Х.
Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Тим Уолц
 
 
