В Миннеаполисе произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:52:00+03:00

2025-08-27T17:52:00+03:00

2025-08-27T17:57:00+03:00

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. "Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных", - написал Уолц в соцсети Х. Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.

