СК начал проверку после осквернения мигрантами тульского мемориала

2025-08-27T00:32:00+03:00

2025-08-27T00:32:00+03:00

2025-08-27T11:26:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следственное управление СК по Тульской области организовало проверку после появления в соцсетях видео с мигрантами, играющими в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, сообщается в Telegram-канале ведомства."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса", — говорится в сообщении.По данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма"). Мигрантам грозит наказание в виде трех лет тюрьмы. Как уточнили в Следственном комитете, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Тульской области доложить о ходе проверки по факту осквернения мемориала.Пятого августа Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре.Суд установил, что гражданин Азербайджана в момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1, часть третья УК Российской Федерации) находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе заседания обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

тульская область

россия

