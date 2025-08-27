https://ria.ru/20250827/medtekhnika-2037938492.html

Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники

Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники - РИА Новости, 27.08.2025

Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники

Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году 705 высокотехнологичных аппаратов для выхаживания и лечения РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году 705 высокотехнологичных аппаратов для выхаживания и лечения новорожденных и беременных поступят в перинатальные центры региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.Аппаратура будет распределена между ведущими медицинскими учреждениями области, включая Московский областной, Видновский, Щелковский, Коломенский, Наро-Фоминский перинатальные центры, а также МОЦОМД и МОНИИАГ."Перинатальные центры региона востребованы не только жительницами Подмосковья, но и женщинами из других регионов и даже стран", – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В текущем году уже 612 единиц оборудования доставили в медицинские учреждения, планируется передача еще 93 единиц. Больницы региона оснащены новыми аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных, ультразвуковыми сканерами, операционными столами и другими системами, необходимыми для ухода за новорожденными, беременными и роженицами. На эти цели направлено более 718 миллионов рублей.В минздраве Подмосковья напомнили, что поддержка осуществляется в рамках федеральных и национальных проектов "Охрана материнства и детства" и "Семья".

