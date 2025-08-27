Рейтинг@Mail.ru
Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:28 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/medtekhnika-2037938492.html
Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники
Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники - РИА Новости, 27.08.2025
Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники
Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году 705 высокотехнологичных аппаратов для выхаживания и лечения РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:28:00+03:00
2025-08-27T18:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037937003_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_ba23a8680d3c45b86a61b581e3c83ff9.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году 705 высокотехнологичных аппаратов для выхаживания и лечения новорожденных и беременных поступят в перинатальные центры региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.Аппаратура будет распределена между ведущими медицинскими учреждениями области, включая Московский областной, Видновский, Щелковский, Коломенский, Наро-Фоминский перинатальные центры, а также МОЦОМД и МОНИИАГ."Перинатальные центры региона востребованы не только жительницами Подмосковья, но и женщинами из других регионов и даже стран", – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В текущем году уже 612 единиц оборудования доставили в медицинские учреждения, планируется передача еще 93 единиц. Больницы региона оснащены новыми аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных, ультразвуковыми сканерами, операционными столами и другими системами, необходимыми для ухода за новорожденными, беременными и роженицами. На эти цели направлено более 718 миллионов рублей.В минздраве Подмосковья напомнили, что поддержка осуществляется в рамках федеральных и национальных проектов "Охрана материнства и детства" и "Семья".
https://ria.ru/20250826/podderzhka-2037680904.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037937003_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_ef1101e47d5dbdc6a9bf3cf831c84815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Перинатальные центры Подмосковья получат более 700 единиц медтехники

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПалата с боксом для детей, рожденных раньше срока в перинатальном центре
Палата с боксом для детей, рожденных раньше срока в перинатальном центре - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году 705 высокотехнологичных аппаратов для выхаживания и лечения новорожденных и беременных поступят в перинатальные центры региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Аппаратура будет распределена между ведущими медицинскими учреждениями области, включая Московский областной, Видновский, Щелковский, Коломенский, Наро-Фоминский перинатальные центры, а также МОЦОМД и МОНИИАГ.
«
"Перинатальные центры региона востребованы не только жительницами Подмосковья, но и женщинами из других регионов и даже стран", – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В текущем году уже 612 единиц оборудования доставили в медицинские учреждения, планируется передача еще 93 единиц. Больницы региона оснащены новыми аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных, ультразвуковыми сканерами, операционными столами и другими системами, необходимыми для ухода за новорожденными, беременными и роженицами. На эти цели направлено более 718 миллионов рублей.
В Подмосковье пройдет конференция по проблемам людей с тяжелой инвалидностью - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Подмосковье включило еще одну меру поддержки в госуслугу
26 августа, 15:33
В минздраве Подмосковья напомнили, что поддержка осуществляется в рамках федеральных и национальных проектов "Охрана материнства и детства" и "Семья".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала