В Лондоне вскрыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой
13:05 27.08.2025
В Лондоне вскрыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой
ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. В Лондоне на несколько веков раньше запланированного вскрыли капсулу времени, заложенную в 1991 году принцессой Дианой в фундамент одного из зданий детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, передает газета Guardian. Деревянная капсула в свинцовом саркофаге была заложена Дианой вместе с детьми-пациентами больницы, которая традиционно тесно связана с королевской семьей, при строительстве нового корпуса. Диана стала президентом больницы в 1989 году и неоднократно ее посещала. "Спустя более чем 30 лет после закладки капсула времени, собранная принцессой Дианой вместе с двумя детьми с целью передать образ жизни 1990–х годов, была преждевременно вскрыта, и в ней оказались компакт-диск исполнительницы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт", - пишет газета. Также в капсуле находились карманный телевизор, голограмма со снежинкой, фотография Дианы, лист переработанной бумаги, коллекция британских монет, коробочка с пятью семенами деревьев и номер газеты Times, датированный днем закладки капсулы. На первой странице газеты - фотография советского лидера Михаила Горбачева рядом с заголовком: "Пришедшим на голосование советским избирателям массово раздают тушенку". По изначальному замыслу, капсула должна была быть вскрыта через несколько веков, однако была выкопана при строительстве нового детского онкологического центра. Судя по фотографии, опубликованной газетой, некоторые предметы находятся в обветшавшем состоянии, но в целом сохранились хорошо.
Предметы капсулы времени, заложенной принцессой Дианой в фундамент детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит
ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. В Лондоне на несколько веков раньше запланированного вскрыли капсулу времени, заложенную в 1991 году принцессой Дианой в фундамент одного из зданий детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, передает газета Guardian.
Деревянная капсула в свинцовом саркофаге была заложена Дианой вместе с детьми-пациентами больницы, которая традиционно тесно связана с королевской семьей, при строительстве нового корпуса. Диана стала президентом больницы в 1989 году и неоднократно ее посещала.
"Спустя более чем 30 лет после закладки капсула времени, собранная принцессой Дианой вместе с двумя детьми с целью передать образ жизни 1990–х годов, была преждевременно вскрыта, и в ней оказались компакт-диск исполнительницы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт", - пишет газета.
Также в капсуле находились карманный телевизор, голограмма со снежинкой, фотография Дианы, лист переработанной бумаги, коллекция британских монет, коробочка с пятью семенами деревьев и номер газеты Times, датированный днем закладки капсулы. На первой странице газеты - фотография советского лидера Михаила Горбачева рядом с заголовком: "Пришедшим на голосование советским избирателям массово раздают тушенку".
По изначальному замыслу, капсула должна была быть вскрыта через несколько веков, однако была выкопана при строительстве нового детского онкологического центра. Судя по фотографии, опубликованной газетой, некоторые предметы находятся в обветшавшем состоянии, но в целом сохранились хорошо.
