В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу - РИА Новости, 27.08.2025
12:09 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/literatura-2037830490.html
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу
Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России.
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России. "Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на морском судне, прибывшем из Турции. При проведении таможенного осмотра помещений в личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера "KAVGAM, MEIN KAMPF"* (признана экстремистским материалом и запрещена в РФ - ред.) на турецком языке", - говорится в сообщении. По данным Федеральной таможенной службы, издание напечатано в типографии Стамбула в 2018 году. На обложке и внутри книги изображены фотографии фюрера и символика нацистской Германии. Материалы направлены на экспертизу. Иностранного гражданина привлекут к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара, добавили в пресс-службе ФТС.* признана экстремистским материалом и запрещена в РФ
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу

В Новороссийске на судне из Турции изъяли экстремистские книги

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на морском судне, прибывшем из Турции. При проведении таможенного осмотра помещений в личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера "KAVGAM, MEIN KAMPF"* (признана экстремистским материалом и запрещена в РФ - ред.) на турецком языке", - говорится в сообщении.
По данным Федеральной таможенной службы, издание напечатано в типографии Стамбула в 2018 году. На обложке и внутри книги изображены фотографии фюрера и символика нацистской Германии.
Материалы направлены на экспертизу. Иностранного гражданина привлекут к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара, добавили в пресс-службе ФТС.
* признана экстремистским материалом и запрещена в РФ
На жителя Орловской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма
8 июля, 16:24
