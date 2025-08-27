https://ria.ru/20250827/literatura-2037830490.html

В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу

В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу - РИА Новости, 27.08.2025

В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу

Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:09:00+03:00

2025-08-27T12:09:00+03:00

2025-08-27T12:09:00+03:00

россия

турция

новороссийск

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_55406a6f8066046fb29076cf57441154.jpg

КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России. "Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на морском судне, прибывшем из Турции. При проведении таможенного осмотра помещений в личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера "KAVGAM, MEIN KAMPF"* (признана экстремистским материалом и запрещена в РФ - ред.) на турецком языке", - говорится в сообщении. По данным Федеральной таможенной службы, издание напечатано в типографии Стамбула в 2018 году. На обложке и внутри книги изображены фотографии фюрера и символика нацистской Германии. Материалы направлены на экспертизу. Иностранного гражданина привлекут к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара, добавили в пресс-службе ФТС.* признана экстремистским материалом и запрещена в РФ

https://ria.ru/20250708/zhitel-2027953620.html

россия

турция

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, новороссийск, федеральная таможенная служба (фтс россии)