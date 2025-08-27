https://ria.ru/20250827/literatura-2037830490.html
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу - РИА Новости, 27.08.2025
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу
Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России. РИА Новости, 27.08.2025
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Экстремистские книги, среди которых была автобиография Гитлера*, изъяли таможенники в Новороссийске на судне из Турции, сообщили в пресс-службе ФТС России. "Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на морском судне, прибывшем из Турции. При проведении таможенного осмотра помещений в личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера "KAVGAM, MEIN KAMPF"* (признана экстремистским материалом и запрещена в РФ - ред.) на турецком языке", - говорится в сообщении. По данным Федеральной таможенной службы, издание напечатано в типографии Стамбула в 2018 году. На обложке и внутри книги изображены фотографии фюрера и символика нацистской Германии. Материалы направлены на экспертизу. Иностранного гражданина привлекут к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара, добавили в пресс-службе ФТС.* признана экстремистским материалом и запрещена в РФ
В Новороссийске на турецком судне обнаружили запрещенную литературу
В Новороссийске на судне из Турции изъяли экстремистские книги