Ликсутов: число рабочих мест в столичном парке "Руднево" вырастет до 21 тыс

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Более 90 предприятий будут функционировать в столичном индустриальном парке "Руднево" к 2030 году, на них создадут 21 тысячу новых рабочих мест, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина активно развиваем инфраструктурный потенциал производственных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. На интерактивном макете, который представили в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, посетители могут узнать о будущем индустриального парка “Руднево”. В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что рост числа компаний и рабочих мест в особой экономической зоне способствует увеличению количества выпускаемой продукции, что работает на благо экономики Москвы и России.В рамках выставки "Та самая Москва", проходящей в столичном выставочном зале "Манеж", посетители смогут осмотреть интерактивные макеты площадок экономической зоны, а также изучить продукцию компаний ОЭЗ "Технополис Москва". Так, у них будет возможность ознакомиться с достижениями в сфере оптики, медицинской техники и других отраслей.На территории ОЭЗ "Технополис Москва" для инвесторов действует особый налоговый режим, а также целый ряд преференций. У компаний со статусом резидента есть возможность освободиться на 10 лет от уплаты земельного, транспортного и имущественного налога. Также они уплачивают уменьшенный в 12,5 раза налог на прибыль – ставка составляет 2%.Ранее заместитель столичного мэра рассказал, что посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево".

