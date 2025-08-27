https://ria.ru/20250827/liksutov-2037790076.html
Ликсутов: число рабочих мест в столичном парке "Руднево" вырастет до 21 тыс
Ликсутов: число рабочих мест в столичном парке "Руднево" вырастет до 21 тыс - РИА Новости, 27.08.2025
Ликсутов: число рабочих мест в столичном парке "Руднево" вырастет до 21 тыс
Более 90 предприятий будут функционировать в столичном индустриальном парке "Руднево" к 2030 году, на них создадут 21 тысячу новых рабочих мест, заявил... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:13:00+03:00
2025-08-27T10:13:00+03:00
2025-08-27T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037789758_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_c2fc314b5d4cd47f72d7034ce97ed5fd.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Более 90 предприятий будут функционировать в столичном индустриальном парке "Руднево" к 2030 году, на них создадут 21 тысячу новых рабочих мест, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина активно развиваем инфраструктурный потенциал производственных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. На интерактивном макете, который представили в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, посетители могут узнать о будущем индустриального парка “Руднево”. В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что рост числа компаний и рабочих мест в особой экономической зоне способствует увеличению количества выпускаемой продукции, что работает на благо экономики Москвы и России.В рамках выставки "Та самая Москва", проходящей в столичном выставочном зале "Манеж", посетители смогут осмотреть интерактивные макеты площадок экономической зоны, а также изучить продукцию компаний ОЭЗ "Технополис Москва". Так, у них будет возможность ознакомиться с достижениями в сфере оптики, медицинской техники и других отраслей.На территории ОЭЗ "Технополис Москва" для инвесторов действует особый налоговый режим, а также целый ряд преференций. У компаний со статусом резидента есть возможность освободиться на 10 лет от уплаты земельного, транспортного и имущественного налога. Также они уплачивают уменьшенный в 12,5 раза налог на прибыль – ставка составляет 2%.Ранее заместитель столичного мэра рассказал, что посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037789758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c3873f8fc12578b6436aa80be39007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: число рабочих мест в столичном парке "Руднево" вырастет до 21 тыс
Ликсутов: число рабочих мест в московском промпарке "Руднево" вырастет до 21 тыс
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Более 90 предприятий будут функционировать в столичном индустриальном парке "Руднево" к 2030 году, на них создадут 21 тысячу новых рабочих мест, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина активно развиваем инфраструктурный потенциал производственных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. На интерактивном макете, который представили в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, посетители могут узнать о будущем индустриального парка “Руднево”. В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что рост числа компаний и рабочих мест в особой экономической зоне способствует увеличению количества выпускаемой продукции, что работает на благо экономики Москвы и России.
В рамках выставки "Та самая Москва", проходящей в столичном выставочном зале "Манеж", посетители смогут осмотреть интерактивные макеты площадок экономической зоны, а также изучить продукцию компаний ОЭЗ "Технополис Москва". Так, у них будет возможность ознакомиться с достижениями в сфере оптики, медицинской техники и других отраслей.
На территории ОЭЗ "Технополис Москва" для инвесторов действует особый налоговый режим, а также целый ряд преференций. У компаний со статусом резидента есть возможность освободиться на 10 лет от уплаты земельного, транспортного и имущественного налога. Также они уплачивают уменьшенный в 12,5 раза налог на прибыль – ставка составляет 2%.
Ранее заместитель столичного мэра рассказал, что посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево".