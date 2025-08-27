https://ria.ru/20250827/kudrovo-2037956128.html

Ленобласть начнет изъятие участков под строительство метро Кудрово

Ленобласть начнет изъятие участков под строительство метро Кудрово - РИА Новости, 27.08.2025

Ленобласть начнет изъятие участков под строительство метро Кудрово

Изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро Кудрово начнется в сентябре, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:34:00+03:00

2025-08-27T19:34:00+03:00

2025-08-27T19:34:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023679604_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bd3563f08a52b993ac546e213efb1ca9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро Кудрово начнется в сентябре, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В сентябре Ленобласть начнет изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро Кудрово", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства. Также Дрозденко отметил, что на координационном совете под председательством заместителя председателя правительства Валерия Савельева были обсуждены вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры, значимые для агломерации. Представители РЖД сообщили о прохождении проектной документации строительства ветки на Левашово и Сертолово госэкспертизы. "Также договорились о синхронизации строительства 4-го с 5 и 6 этапами ШМСД. Пятый и шестой этапы проходят по территории Всеволожского района и доработка проекта позволила снизить его стоимость на 11 миллиардов рублей", - уточнил губернатор. Ранее власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Сообщалось, что завершены кадастровые работы на участках под депо – теперь это земли промышленности.

https://ria.ru/20250819/vsevolozhsk-2036365726.html

https://ria.ru/20250815/zhile-2035596573.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, александр дрозденко