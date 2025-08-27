Ленобласть начнет изъятие участков под строительство метро Кудрово

https://ria.ru/20250827/kudrovo-2037956128.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро Кудрово начнется в сентябре, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "В сентябре Ленобласть начнет изъятие земельных участков под строительство вестибюля метро Кудрово", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства. Также Дрозденко отметил, что на координационном совете под председательством заместителя председателя правительства Валерия Савельева были обсуждены вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры, значимые для агломерации. Представители РЖД сообщили о прохождении проектной документации строительства ветки на Левашово и Сертолово госэкспертизы. "Также договорились о синхронизации строительства 4-го с 5 и 6 этапами ШМСД. Пятый и шестой этапы проходят по территории Всеволожского района и доработка проекта позволила снизить его стоимость на 11 миллиардов рублей", - уточнил губернатор. Ранее власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Сообщалось, что завершены кадастровые работы на участках под депо – теперь это земли промышленности.
