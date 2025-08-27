https://ria.ru/20250827/kubok-2037944460.html

Тюменские ветераны СВО на Кубке полпреда в УрФО завоевали 12 наград

Тюменские ветераны СВО на Кубке полпреда в УрФО завоевали 12 наград - РИА Новости, 27.08.2025

Тюменские ветераны СВО на Кубке полпреда в УрФО завоевали 12 наград

Сборная Тюменской области на старте Кубка полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества завоевала 12 наград, сообщил... РИА Новости, 27.08.2025

ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Сборная Тюменской области на старте Кубка полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества завоевала 12 наград, сообщил губернатор Александр Моор. Первый турнир по летним видам спорта на Кубок полномочного представителя президента России в УрФО для защитников Отечества проходит в Тюмени с 26 по 31 августа, в соревнованиях по 13 видам спорта участвуют 257 ветеранов боевых действий и членов их семей из всех регионов округа, в том числе 60 представителей Тюменской области. "Сборная Тюменской области уже завоевала 12 наград! В армрестлинге сразу пять медалей: две золотых и три серебряных. Одну из наград завоевал участник нашего проекта "Боевой кадровый резерв" Александр Бортников. В стрельбе с применением электронного оружия две награды высшей пробы и две серебряные. В стрельбе из лука – золотая, две серебряные и бронзовая медали!" - сообщил Моор в своем Telegram-канале, назвав результаты отличными для старта. Открытие соревнований состоялось 26 августа в Легкоатлетическом манеже. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва в приветственной телеграмме спортсменам подчеркнула, что они становятся примером для окружающих, для подрастающего поколения, проявляя силу воли и реализуя себя в самых разных сферах. Полпред президента РФ в УФО Артём Жога, обращаясь к командам, подчеркнул важность спорта и поддержки семьи в реабилитации и адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни. Также он отметил, что целью соревнований является сплочение актива ветеранов в УрФО. Также полпред поблагодарил власти Тюменской области за гостеприимство и хорошую организацию турнира. На сайте правительства Тюменской области отмечается, что, по словам Моора, для региона "большая честь и большая ответственность проводить такое яркое спортивное событие". В области ветеранам боевых действий доступно 25 адаптивных видов спорта, 40% ветеранов регулярно занимаются физической культурой и спортом. При этом правительство региона активно работает над созданием условий для дальнейшего развития адаптивного спорта.

