На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО
16:54 27.08.2025
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО - РИА Новости, 27.08.2025
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО
Житель Тимашевского района Кубани, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местах дислокации объектов ПВО, осужден на 13 лет и один месяц... РИА Новости, 27.08.2025
происшествия
россия
краснодарский край
тимашевский район
служба безопасности украины
краснодарский краевой суд
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Житель Тимашевского района Кубани, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местах дислокации объектов ПВО, осужден на 13 лет и один месяц колонии строгого режима с ограничением свободы на год за государственную измену, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным суда, в июне 2024 года обвиняемый, будучи противником СВО, установил контакт с СБУ и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать информацию о расположении военных объектов РФ. Переданные подсудимым сведения, как отмечается, являются актуальными и могут быть использованы против безопасности России. "Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.). 46-летний житель Тимашевского района признан виновным в передаче представителю СБУ сведений о местах дислокации объектов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура края, 46-летний Василий Бережной хотел уехать жить на территорию Украины из политических и идеологический убеждений. Установив контакт с представителями СБУ, он с помощью мессенджера передал спецслужбе сведения о местонахождении ПВО в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. "Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет один месяц, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе. В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступных действиях. Отмечается, что преступления подсудимого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России в Краснодарском крае. Приговор в законную силу не вступил.
россия
краснодарский край
тимашевский район
происшествия, россия, краснодарский край, тимашевский район, служба безопасности украины, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, Служба безопасности Украины, Краснодарский краевой суд
На Кубани осудили мужчину, передававшего СБУ данные о ПВО

Жителя Кубани осудили на 13 лет за передачу СБУ сведений о местах дислокации ПВО

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Житель Тимашевского района Кубани, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местах дислокации объектов ПВО, осужден на 13 лет и один месяц колонии строгого режима с ограничением свободы на год за государственную измену, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным суда, в июне 2024 года обвиняемый, будучи противником СВО, установил контакт с СБУ и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать информацию о расположении военных объектов РФ. Переданные подсудимым сведения, как отмечается, являются актуальными и могут быть использованы против безопасности России.
"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.). 46-летний житель Тимашевского района признан виновным в передаче представителю СБУ сведений о местах дислокации объектов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура края, 46-летний Василий Бережной хотел уехать жить на территорию Украины из политических и идеологический убеждений. Установив контакт с представителями СБУ, он с помощью мессенджера передал спецслужбе сведения о местонахождении ПВО в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.
"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет один месяц, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступных действиях. Отмечается, что преступления подсудимого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России в Краснодарском крае.
Приговор в законную силу не вступил.
