В Кремле оценили усилия Трампа по Украине

В Кремле оценили усилия Трампа по Украине

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду на их продолжение. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

