Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили усилия Трампа по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/kreml-2037846254.html
В Кремле оценили усилия Трампа по Украине
В Кремле оценили усилия Трампа по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле оценили усилия Трампа по Украине
Посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:02:00+03:00
2025-08-27T13:02:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду на их продолжение. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037845737.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_e01123dc8569c15db7bf09857c7b45d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, США
В Кремле оценили усилия Трампа по Украине

Песков заявил о важности посреднических усилий Трампа по Украине

© РИА Новости / POOLДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / POOL
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду на их продолжение.
"Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине
Вчера, 13:00
 
В миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала