В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины
12:54 27.08.2025 (обновлено: 13:04 27.08.2025)
В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины
Работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта работа (переговорных групп РФ и Украины - ред.) продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел 23 июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие раунды переговоров делегаций прошли в мае и в июне.
В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины

Песков: работа переговорных групп России и Украины должна быть продолжена

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта работа (переговорных групп РФ и Украины - ред.) продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел 23 июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие раунды переговоров делегаций прошли в мае и в июне.
Песков рассказал о сроках встречи переговорных групп России и Украины
