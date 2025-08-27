https://ria.ru/20250827/kreml-2037843478.html
В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта работа (переговорных групп РФ и Украины - ред.) продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел 23 июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие раунды переговоров делегаций прошли в мае и в июне.
