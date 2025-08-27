Серийную похитительницу продуктов будут судить в Красноярске

https://ria.ru/20250827/krasnojarsk-2037789068.html

КРАСНОЯРСК, 27 авг – РИА Новости. Жительница Красноярска предстанет перед судом за 53 кражи продуктов и бытовой химии из магазинов города, общий ущерб составил 700 тысяч рублей, сообщает краевой главк МВД. По данным МВД, с мая 2024 года по март 2025 года в полицию поступали многочисленные обращения от представителей торговых точек, сообщающих о том, что неизвестная женщина похищает продукты питания, бытовую химию и алкоголь. Она действовала одинаково – собирала товары в пакеты и покидала магазины, не оплачивая покупки. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность неизвестной - ей оказалась ранее судимая жительница Красноярска 1993 года рождения. Как выяснили полицейские, похищенный товар женщина продавала случайным прохожим… В ближайшее время фигурантка предстанет перед судом", - говорится в сообщении. В прокуратуре Красноярского края уточняют, что девушка является матерью четверых детей. Ранее она уже была судима. При этом после задержания женщина пыталась сбежать из отделения полиции через окно, однако упала и тяжело травмировала ноги и спину. "Её доставили в больницу. Но даже это не убавило мотивации продолжать своё запрещенное увлечение. Обзаведясь костылями, женщина покинула медучреждение и направилась в два ближайших супермаркета, где повторила свои "фирменные" кражи", - добавляют в прокуратуре. Уголовное дело по статье "кража" рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

