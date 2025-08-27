Рейтинг@Mail.ru
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/kontingenty-2037917558.html
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию - РИА Новости, 27.08.2025
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию
Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:03:00+03:00
2025-08-27T17:03:00+03:00
в мире
белоруссия
оршанский район
россия
александр вольфович
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_d9db6b0659a3428934535d3f600cce48.jpg
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый характер и пройдут в глубине территории страны, как и учения "Запад-2025", сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района. Учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ, пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский". "Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ", - цитирует слова Вольфовича агентство Белта. По его словам, самые крупные учения на территории страны - "Взаимодействие-2025", на них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств. Вольфович также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025". Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. "Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - сказал государственный секретарь. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.
https://ria.ru/20250825/ucheniya-2037342957.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html
белоруссия
оршанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:1960:1469_1920x0_80_0_0_14e127c69d785ad09373a99b9244d8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, оршанский район, россия, александр вольфович, одкб
В мире, Белоруссия, Оршанский район, Россия, Александр Вольфович, ОДКБ
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию

практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на совместные учения в Белоруссии

© РИА Новости / Амир Исаев | Перейти в медиабанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в медиабанк
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый характер и пройдут в глубине территории страны, как и учения "Запад-2025", сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района.
Учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ, пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский".
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Финляндии начинаются международные учения спецназа с участием США
25 августа, 00:27
"Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ", - цитирует слова Вольфовича агентство Белта.
По его словам, самые крупные учения на территории страны - "Взаимодействие-2025", на них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств.
Вольфович также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025".
Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ.
"Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - сказал государственный секретарь.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.
Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник
8 августа, 03:48
 
В миреБелоруссияОршанский районРоссияАлександр ВольфовичОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала