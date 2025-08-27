Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию

https://ria.ru/20250827/kontingenty-2037917558.html

МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый характер и пройдут в глубине территории страны, как и учения "Запад-2025", сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района. Учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ, пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский". "Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ", - цитирует слова Вольфовича агентство Белта. По его словам, самые крупные учения на территории страны - "Взаимодействие-2025", на них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств. Вольфович также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025". Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. "Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - сказал государственный секретарь. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

