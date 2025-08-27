https://ria.ru/20250827/kontingenty-2037917558.html
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию - РИА Новости, 27.08.2025
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию
Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:03:00+03:00
2025-08-27T17:03:00+03:00
2025-08-27T17:03:00+03:00
в мире
белоруссия
оршанский район
россия
александр вольфович
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_d9db6b0659a3428934535d3f600cce48.jpg
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый характер и пройдут в глубине территории страны, как и учения "Запад-2025", сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района. Учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ, пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский". "Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ", - цитирует слова Вольфовича агентство Белта. По его словам, самые крупные учения на территории страны - "Взаимодействие-2025", на них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств. Вольфович также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025". Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ. "Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - сказал государственный секретарь. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.
https://ria.ru/20250825/ucheniya-2037342957.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034055011.html
белоруссия
оршанский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:1960:1469_1920x0_80_0_0_14e127c69d785ad09373a99b9244d8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, оршанский район, россия, александр вольфович, одкб
В мире, Белоруссия, Оршанский район, Россия, Александр Вольфович, ОДКБ
Почти все контингенты стран ОДКБ прибыли на учения в Белоруссию
практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на совместные учения в Белоруссии
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Практически все контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на совместные учения в Белоруссию, которые носят плановый характер и пройдут в глубине территории страны, как и учения "Запад-2025", сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района.
Учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ
, пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии
на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский".
"Практически все контингенты стран ОДКБ прибыли на полигон Лосвидо, который также находится в глубине нашей страны. Это также плановые учения, которые проходят по очереди на территории стран ОДКБ", - цитирует слова Вольфовича
агентство Белта.
По его словам, самые крупные учения на территории страны - "Взаимодействие-2025", на них будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств.
Вольфович также добавил, что на территории Беларуси будут проведены специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025".
Эти действия нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности на территории стран, входящих в ОДКБ.
"Они проводятся не по плану Республики Беларусь, а по плану Секретариата ОДКБ. Никакой угрозы они также никому не представляют. Будут совершенствоваться формы, способы ведения боевых действий по локализации конфликта. Заодно поделимся своим опытом, посмотрим на обученность и подготовку наших друзей", - сказал государственный секретарь.