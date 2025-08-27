https://ria.ru/20250827/konferentsiya-2037905909.html
ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов
ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов - РИА Новости, 27.08.2025
ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов
ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" для подразделений банка, работающих в новых регионах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:20:00+03:00
2025-08-27T16:20:00+03:00
2025-08-27T16:20:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037904968_0:57:1504:903_1920x0_80_0_0_8d52b0bd4cc20bf241c0f790f952a156.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" для подразделений банка, работающих в новых регионах России, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Главными темами мероприятия стали развитие банковских сервисов, дальнейшее повышение качества обслуживания и совершенствование продуктовой линейки с учетом потребностей жителей и бизнеса в Донбассе и Новороссии. Министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель министра Алексей Моисеев и председатель банка Петр Фрадков обратились с приветственным словом к участникам мероприятия - сотрудникам центрального офиса, Донецкого и Луганского филиалов, подразделений учреждения в Запорожской и Херсонской областях. Глава Минфина отметил, что ПСБ стал первым банком, который начал оказывать финансовые услуги населению и бизнесу в новых регионах. "Знаем, что сотрудники банка работают в сложнейших условиях, иногда рискуя собственной жизнью. Благодарю вас за это. Населению новых регионов предоставляется не только банковское, расчетное обслуживание, страховые услуги. Более 3 тысяч семей в новых регионах воспользовались льготными ипотечными программами", – подчеркнул Силуанов, его слова приводятся на сайте министерства. Фрадков рассказал о развитии банка в новых регионах. "Мы вместе работаем над важной задачей, поставленной руководством страны: обеспечивать граждан и компании новых субъектов теми же современными банковскими продуктами, что доступны во всех регионах России. ПСБ поступательно и эффективно развивается в новых регионах: 2024 год мы завершили с операционной прибылью, в 2025-м также движемся вперед уверенными темпами", – прокомментировал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка. Глава банка отметил, что более 3 миллионов физических лиц и свыше 100 тысяч компаний стали клиентами ПСБ. "Мы являемся и будем оставаться лидером по присутствию в новых регионах. ПСБ был первым федеральным банком, начавшим здесь работу. Лидерство – это всегда непросто, оно требует еще большей отдачи и вовлеченности, но я уверен, что все у нас получится, и я благодарю вас за успешную и слаженную работу", – заявил Фрадков. В рамках мероприятия Силуанов вручил ведомственные награды Минфина России сотрудникам банка, показавшим наивысшие результаты работы. Кроме того, Фрадков и Моисеев наградили лидеров продаж по итогам 2024 года. В ходе конференции участники также обсудили приоритетные задачи развития сети в Донбассе и Новороссии, внедрение современных цифровых сервисов, поддержку населения и бизнеса, а также дальнейшее укрепление роли банка в экономике субъектов.
https://ria.ru/20250721/fradkov-2030464997.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037904968_165:0:1504:1004_1920x0_80_0_0_bc1666c858a63ff30c9be3925d79b157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов
Конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" провел банк ПСБ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" для подразделений банка, работающих в новых регионах России, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Главными темами мероприятия стали развитие банковских сервисов, дальнейшее повышение качества обслуживания и совершенствование продуктовой линейки с учетом потребностей жителей и бизнеса в Донбассе и Новороссии.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель министра Алексей Моисеев и председатель банка Петр Фрадков обратились с приветственным словом к участникам мероприятия - сотрудникам центрального офиса, Донецкого и Луганского филиалов, подразделений учреждения в Запорожской и Херсонской областях.
Глава Минфина отметил, что ПСБ стал первым банком, который начал оказывать финансовые услуги населению и бизнесу в новых регионах.
"Знаем, что сотрудники банка работают в сложнейших условиях, иногда рискуя собственной жизнью. Благодарю вас за это. Населению новых регионов предоставляется не только банковское, расчетное обслуживание, страховые услуги. Более 3 тысяч семей в новых регионах воспользовались льготными ипотечными программами", – подчеркнул Силуанов, его слова приводятся на сайте министерства.
Фрадков рассказал о развитии банка в новых регионах.
"Мы вместе работаем над важной задачей, поставленной руководством страны: обеспечивать граждан и компании новых субъектов теми же современными банковскими продуктами, что доступны во всех регионах России. ПСБ поступательно и эффективно развивается в новых регионах: 2024 год мы завершили с операционной прибылью, в 2025-м также движемся вперед уверенными темпами", – прокомментировал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка.
Глава банка отметил, что более 3 миллионов физических лиц и свыше 100 тысяч компаний стали клиентами ПСБ.
"Мы являемся и будем оставаться лидером по присутствию в новых регионах. ПСБ был первым федеральным банком, начавшим здесь работу. Лидерство – это всегда непросто, оно требует еще большей отдачи и вовлеченности, но я уверен, что все у нас получится, и я благодарю вас за успешную и слаженную работу", – заявил Фрадков.
В рамках мероприятия Силуанов вручил ведомственные награды Минфина России сотрудникам банка, показавшим наивысшие результаты работы. Кроме того, Фрадков и Моисеев наградили лидеров продаж по итогам 2024 года.
В ходе конференции участники также обсудили приоритетные задачи развития сети в Донбассе и Новороссии, внедрение современных цифровых сервисов, поддержку населения и бизнеса, а также дальнейшее укрепление роли банка в экономике субъектов.