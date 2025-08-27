https://ria.ru/20250827/konferentsiya-2037905909.html

ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов

ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов - РИА Новости, 27.08.2025

ПСБ провел конференцию для подразделений из новых регионов

ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" для подразделений банка, работающих в новых регионах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, Ставь Большие ЦЕЛИ" для подразделений банка, работающих в новых регионах России, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Главными темами мероприятия стали развитие банковских сервисов, дальнейшее повышение качества обслуживания и совершенствование продуктовой линейки с учетом потребностей жителей и бизнеса в Донбассе и Новороссии. Министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель министра Алексей Моисеев и председатель банка Петр Фрадков обратились с приветственным словом к участникам мероприятия - сотрудникам центрального офиса, Донецкого и Луганского филиалов, подразделений учреждения в Запорожской и Херсонской областях. Глава Минфина отметил, что ПСБ стал первым банком, который начал оказывать финансовые услуги населению и бизнесу в новых регионах. "Знаем, что сотрудники банка работают в сложнейших условиях, иногда рискуя собственной жизнью. Благодарю вас за это. Населению новых регионов предоставляется не только банковское, расчетное обслуживание, страховые услуги. Более 3 тысяч семей в новых регионах воспользовались льготными ипотечными программами", – подчеркнул Силуанов, его слова приводятся на сайте министерства. Фрадков рассказал о развитии банка в новых регионах. "Мы вместе работаем над важной задачей, поставленной руководством страны: обеспечивать граждан и компании новых субъектов теми же современными банковскими продуктами, что доступны во всех регионах России. ПСБ поступательно и эффективно развивается в новых регионах: 2024 год мы завершили с операционной прибылью, в 2025-м также движемся вперед уверенными темпами", – прокомментировал Фрадков, его слова приводит пресс-служба банка. Глава банка отметил, что более 3 миллионов физических лиц и свыше 100 тысяч компаний стали клиентами ПСБ. "Мы являемся и будем оставаться лидером по присутствию в новых регионах. ПСБ был первым федеральным банком, начавшим здесь работу. Лидерство – это всегда непросто, оно требует еще большей отдачи и вовлеченности, но я уверен, что все у нас получится, и я благодарю вас за успешную и слаженную работу", – заявил Фрадков. В рамках мероприятия Силуанов вручил ведомственные награды Минфина России сотрудникам банка, показавшим наивысшие результаты работы. Кроме того, Фрадков и Моисеев наградили лидеров продаж по итогам 2024 года. В ходе конференции участники также обсудили приоритетные задачи развития сети в Донбассе и Новороссии, внедрение современных цифровых сервисов, поддержку населения и бизнеса, а также дальнейшее укрепление роли банка в экономике субъектов.

