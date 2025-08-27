Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА
10:45 27.08.2025
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Компенсации выплатят за поврежденное имущество в доме в центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Никто не пострадал. "Компенсации будут выплачены в установленном порядке", - сказал он.
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА

Жильцы дома в Ростове-на-Дону получат компенсации за поврежденное БПЛА имущество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Компенсации выплатят за поврежденное имущество в доме в центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Никто не пострадал.
"Компенсации будут выплачены в установленном порядке", - сказал он.
В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
