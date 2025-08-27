https://ria.ru/20250827/kompensatsii-2037806435.html
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА
27.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Компенсации выплатят за поврежденное имущество в доме в центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Никто не пострадал. "Компенсации будут выплачены в установленном порядке", - сказал он.
