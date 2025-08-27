https://ria.ru/20250827/kolumbiya-2037972844.html

"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить

"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить - РИА Новости, 27.08.2025

"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить

"Русский мэр" колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов рассказал РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T21:54:00+03:00

2025-08-27T21:54:00+03:00

2025-08-27T22:39:00+03:00

в мире

колумбия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891451834_0:262:964:804_1920x0_80_0_0_551636ee29c949d9a8a227c1fe723b79.jpg

МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. "Русский мэр" колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов рассказал РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью политических интриг. Краснов - уроженец города Саратов. Он более десяти лет живет в Колумбии и имеет гражданство этой страны, помимо российского. В 2023 году он, обойдя других кандидатов на 10% и более, стал мэром колумбийского города Тунха (находится в центральной части страны, столица департамента Бояка), до избрания преподавал экономику в местном университете. "Бывший мэр тут много натворил, он почти полностью разорил наш муниципалитет. Он много украл денег, но много и роздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают - это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить. Бывший мэр боится, что его посадят из-за того, сколько он тут наворовал, и поэтому атакует меня", - считает Краснов. Другая причина, по которой его пытаются сместить, добавил мэр, заключается в том, что скоро в Колумбии начнется следующий электоральный цикл: в марте 2026 года в стране состоятся выборы в парламент. "Люди воспринимают здесь медийный аспект: чтобы прославить себя, нужно покритиковать мэра. Критиковать мою работу в городе сложно, поэтому ищут другие способы. И, конечно, определенные политические силы тут пытаются меня сместить, чтобы использовать мэрию как источник доходов для финансирования избирательных кампаний. При мне это невозможно", - сказал политик. Третья причина заключается в том, что в 2023 году он выиграл выборы "без денег", считает Краснов. По его словам, для политической системы Колумбии это нестандартно. Также политик в беседе с агентством отверг заявления о том, что его работа в государственном университете являлась нарушением закона. "По закону Колумбии преподавание и медицинские услуги исключаются из правила о том, что ты не можешь иметь контракт с государственной структурой. Но мои аргументы здесь никто не слушает. Тем не менее, все доказательства того, что я не нарушал закон, у нас есть", - добавил Краснов. Он также отметил, что как минимум до 2026 года останется на своей должности, но не исключил и отъезда из Колумбии. "В ближайшее время я никуда не уйду, до следующего года я точно буду. Могу в Россию вернуться, если мне здесь запретят заниматься работой. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим, у нас хорошо получается. Можно поработать и в России", - заключил Краснов.

https://ria.ru/20250822/kolumbiya-2037017289.html

https://ria.ru/20250820/sud-2036416272.html

https://ria.ru/20250816/peregovory-2035738235.html

колумбия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, россия