"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить
21:54 27.08.2025 (обновлено: 22:39 27.08.2025)
"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить
"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить - РИА Новости, 27.08.2025
"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить
"Русский мэр" колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов рассказал РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. "Русский мэр" колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов рассказал РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью политических интриг. Краснов - уроженец города Саратов. Он более десяти лет живет в Колумбии и имеет гражданство этой страны, помимо российского. В 2023 году он, обойдя других кандидатов на 10% и более, стал мэром колумбийского города Тунха (находится в центральной части страны, столица департамента Бояка), до избрания преподавал экономику в местном университете. "Бывший мэр тут много натворил, он почти полностью разорил наш муниципалитет. Он много украл денег, но много и роздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают - это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить. Бывший мэр боится, что его посадят из-за того, сколько он тут наворовал, и поэтому атакует меня", - считает Краснов. Другая причина, по которой его пытаются сместить, добавил мэр, заключается в том, что скоро в Колумбии начнется следующий электоральный цикл: в марте 2026 года в стране состоятся выборы в парламент. "Люди воспринимают здесь медийный аспект: чтобы прославить себя, нужно покритиковать мэра. Критиковать мою работу в городе сложно, поэтому ищут другие способы. И, конечно, определенные политические силы тут пытаются меня сместить, чтобы использовать мэрию как источник доходов для финансирования избирательных кампаний. При мне это невозможно", - сказал политик. Третья причина заключается в том, что в 2023 году он выиграл выборы "без денег", считает Краснов. По его словам, для политической системы Колумбии это нестандартно. Также политик в беседе с агентством отверг заявления о том, что его работа в государственном университете являлась нарушением закона. "По закону Колумбии преподавание и медицинские услуги исключаются из правила о том, что ты не можешь иметь контракт с государственной структурой. Но мои аргументы здесь никто не слушает. Тем не менее, все доказательства того, что я не нарушал закон, у нас есть", - добавил Краснов. Он также отметил, что как минимум до 2026 года останется на своей должности, но не исключил и отъезда из Колумбии. "В ближайшее время я никуда не уйду, до следующего года я точно буду. Могу в Россию вернуться, если мне здесь запретят заниматься работой. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим, у нас хорошо получается. Можно поработать и в России", - заключил Краснов.
"Русский мэр" в Колумбии заявил, что его пытаются сместить

Мэр колумбийского города Тунха Краснов заявил о попытках его сместить

МОСКВА, 27 авг– РИА Новости. "Русский мэр" колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов рассказал РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью политических интриг.
Краснов - уроженец города Саратов. Он более десяти лет живет в Колумбии и имеет гражданство этой страны, помимо российского. В 2023 году он, обойдя других кандидатов на 10% и более, стал мэром колумбийского города Тунха (находится в центральной части страны, столица департамента Бояка), до избрания преподавал экономику в местном университете.
"Бывший мэр тут много натворил, он почти полностью разорил наш муниципалитет. Он много украл денег, но много и роздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают - это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить. Бывший мэр боится, что его посадят из-за того, сколько он тут наворовал, и поэтому атакует меня", - считает Краснов.
Другая причина, по которой его пытаются сместить, добавил мэр, заключается в том, что скоро в Колумбии начнется следующий электоральный цикл: в марте 2026 года в стране состоятся выборы в парламент.
"Люди воспринимают здесь медийный аспект: чтобы прославить себя, нужно покритиковать мэра. Критиковать мою работу в городе сложно, поэтому ищут другие способы. И, конечно, определенные политические силы тут пытаются меня сместить, чтобы использовать мэрию как источник доходов для финансирования избирательных кампаний. При мне это невозможно", - сказал политик.
Третья причина заключается в том, что в 2023 году он выиграл выборы "без денег", считает Краснов. По его словам, для политической системы Колумбии это нестандартно.
Также политик в беседе с агентством отверг заявления о том, что его работа в государственном университете являлась нарушением закона.
"По закону Колумбии преподавание и медицинские услуги исключаются из правила о том, что ты не можешь иметь контракт с государственной структурой. Но мои аргументы здесь никто не слушает. Тем не менее, все доказательства того, что я не нарушал закон, у нас есть", - добавил Краснов.
Он также отметил, что как минимум до 2026 года останется на своей должности, но не исключил и отъезда из Колумбии.
"В ближайшее время я никуда не уйду, до следующего года я точно буду. Могу в Россию вернуться, если мне здесь запретят заниматься работой. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим, у нас хорошо получается. Можно поработать и в России", - заключил Краснов.
