Около 100 киноклубов работают на базе библиотек Подмосковья

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Порядка 100 киноклубов, которые объединяют любителей киноискусства всех возрастов, действуют при библиотеках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Главная задача библиотек региона – продвижение чтения среди жителей Подмосковья, а киноклубы являются незаменимыми помощниками в визуализации книги. Они работают для разных категорий населения: детей, подростков и молодежи, людей старшего поколения. Участники клубов собираются для совместного просмотра кинолент и последующего их обсуждения. Так, в Центральной библиотеке Долгопрудного в рамках арт-проекта "Стихия Кино" проходят КиноПятницы – встречи киноманов для обсуждения кинокартин. В библиотеке работает уникальный музей, посвященный истории кинематографа, в экспозиции которого более 500 экспонатов, в том числе, раритетных. Вся техника в рабочем состоянии. В Домодедове, Егорьевске, Павловском Посаде и Кашире проводят киновстречи для самых маленьких. Ребятам показывают мультфильмы и экранизации любимых сказок и рассказывают, как они создаются. Для кинолюбителей старшего возраста в библиотеках этих муниципалитетов организуют не только показы, но и лекции об истории кино, беседы на темы просмотренных фильмов и обсуждения литературных произведений, по которым они сняты.
