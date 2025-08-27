https://ria.ru/20250827/khimki-2037925211.html

Центр поддержки грудного вскармливания начал работу в подмосковных Химках

Центр поддержки грудного вскармливания начал работу в подмосковных Химках - РИА Новости, 27.08.2025

Центр поддержки грудного вскармливания начал работу в подмосковных Химках

Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка открылся в детской поликлинике №5 городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:31:00+03:00

2025-08-27T17:31:00+03:00

2025-08-27T17:31:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

грудное вскармливание

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037924259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_124d022d655223719bed53572caba6dc.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка открылся в детской поликлинике №5 городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации горокруга. "Обучаем технике грудного вскармливания. Чтобы мамы не боялись, кормили грудью. Не боялись, во-первых, за свою красоту. Во-вторых, дискомфорта в первое время грудного вскармливания", — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба администрации. В учреждении матерям помогут наладить лактацию, подобрать более удобные позы для кормления и расскажут, как сохранить собственное здоровье и здоровье ребенка. Также центре есть специальное кресло и игровой уголок для детей постарше. Врачи медцентра будут работать с матерями как очно, так и в режиме телемедицины. Жительницы Химок могут записаться на консультацию в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья, по телефону 122, на стойке администрации поликлиники или на приеме у педиатра. Современным подходам к грудному вскармливанию обучат и врачей на специальных курсах. Занятия будут вести педиатры и акушеры-гинекологи.

https://ria.ru/20250827/khimki-2037911045.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), грудное вскармливание