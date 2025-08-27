Рейтинг@Mail.ru
17:31 27.08.2025
Центр поддержки грудного вскармливания начал работу в подмосковных Химках
Центр поддержки грудного вскармливания начал работу в подмосковных Химках

В Химках открыли Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиЦентр поддержки грудного вскармливания в Химках
Центр поддержки грудного вскармливания в Химках - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Центр поддержки грудного вскармливания в Химках
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка открылся в детской поликлинике №5 городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"Обучаем технике грудного вскармливания. Чтобы мамы не боялись, кормили грудью. Не боялись, во-первых, за свою красоту. Во-вторых, дискомфорта в первое время грудного вскармливания", — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов, его слова приводит пресс-служба администрации.
В учреждении матерям помогут наладить лактацию, подобрать более удобные позы для кормления и расскажут, как сохранить собственное здоровье и здоровье ребенка. Также центре есть специальное кресло и игровой уголок для детей постарше. Врачи медцентра будут работать с матерями как очно, так и в режиме телемедицины. Жительницы Химок могут записаться на консультацию в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья, по телефону 122, на стойке администрации поликлиники или на приеме у педиатра.
Современным подходам к грудному вскармливанию обучат и врачей на специальных курсах. Занятия будут вести педиатры и акушеры-гинекологи.
