Более 20 дворов благоустроят в подмосковных Химках

27.08.2025

Более 20 дворов благоустроят в подмосковных Химках

Комплексное благоустройство дворовой инфраструктуры продолжается в подмосковных Химках, уже обновили 11 дворов, а всего в 2025 году благоустроят 22 двора,... РИА Новости, 27.08.2025

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Комплексное благоустройство дворовой инфраструктуры продолжается в подмосковных Химках, уже обновили 11 дворов, а всего в 2025 году благоустроят 22 двора, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На сегодняшний день ремонтные работы проводят на улицах Дружбы, 9 Мая и Машинцева. "На улице 9 Мая во дворе домов №8, 9 и 10 специалисты снимают изношенное дорожное покрытие и обновляют бордюры. На улице Дружбы во дворе дома №7, а также на улице Машинцева вблизи домов №7 и 9 выравнивают дорогу песком и укладывают щебень, после приступят к асфальтированию", – говорится в сообщении. Также завершают ремонтные работы еще по девяти адресам: на улице Гаражной у домов №1, 3, 4, 5 и 8, 9 высаживают кустарники, на улице Дружбы у домов №10, 12 и 14 ведут работы по фрезеровке асфальтового покрытия. В пресс-службе отметили, что ремонт проводят поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Главная цель — безопасность и комфорт водителей, пешеходов и жителей ближайших домов.

