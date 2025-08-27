https://ria.ru/20250827/karymskij-2037772073.html
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра - РИА Новости, 27.08.2025
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра
Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T04:49:00+03:00
2025-08-27T04:49:00+03:00
2025-08-27T04:49:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969441257_0:106:720:511_1920x0_80_0_0_d5c88ec16296c09571843c887d52e421.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 12.40 KST (27 августа 0.40 UTC) (3.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на три километра над уровнем моря", - отмечается в сообщении KVERT. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 18 километров на восток-северо-восток от вулкана. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности. Ученые уточнили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Карымский расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037760599.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969441257_18:0:702:513_1920x0_80_0_0_62fb2305de614c25e3988b9764e8eb0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра над уровнем моря