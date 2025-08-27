https://ria.ru/20250827/karymskij-2037772073.html

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра - РИА Новости, 27.08.2025

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три километра

27.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 12.40 KST (27 августа 0.40 UTC) (3.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на три километра над уровнем моря", - отмечается в сообщении KVERT. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 18 километров на восток-северо-восток от вулкана. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности. Ученые уточнили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Вулкан Карымский расположен в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

