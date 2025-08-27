https://ria.ru/20250827/kanada-2037784639.html
Канада продлит присутствие своих военных в Латвии
Канада продлит присутствие своих военных в Латвии - РИА Новости, 27.08.2025
Канада продлит присутствие своих военных в Латвии
Канада планирует продлить присутствие своих военных на территории Латвии на три года в рамках миссии по сдерживанию якобы исходящей угрозы от России, сообщает... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Канада планирует продлить присутствие своих военных на территории Латвии на три года в рамках миссии по сдерживанию якобы исходящей угрозы от России, сообщает телеканал CBC со ссылкой на канадского премьер-министра Марка Карни. Как сообщает телеканал, нынешнее присутствие канадских военных в Латвии было рассчитано до 2026 года. По данным офиса премьера, сейчас в прибалтийской стране находятся 2 тысячи военных из Канады. "Премьер Марк Карни объявил, что Канада оставит свои войска в Латвии до 2029 года", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBC, Канада планирует к 2026 году разместить в Латвии контингент из 2200 канадских военнослужащих. Отмечается, что в течение последних двух лет Оттава занимается строительством новой инфраструктуры на базе Адажи недалеко от Риги. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
