МЧС предупредило о приближении мощного циклона к берегам Камчатки
МЧС предупредило о приближении мощного циклона к берегам Камчатки - РИА Новости, 27.08.2025
МЧС предупредило о приближении мощного циклона к берегам Камчатки
27.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Охотоморский циклон с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к берегам Камчатки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 августа на юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов прогнозируется ветер порывами 45-47 метров в секунду", - отмечается в сообщении. В ведомстве предупредили о повышении вероятности "пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населенными пунктами". Спасатели рекомендуют населению на время действия циклона не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристическим группам и охотникам также советуют воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы.
