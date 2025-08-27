Рейтинг@Mail.ru
На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037769399.html
На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе
На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе - РИА Новости, 27.08.2025
На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе
Специалисты-водолазы из профильных организаций прибыли в Усть-Камчатск для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной, из-за которой поселок остался... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:57:00+03:00
2025-08-27T03:57:00+03:00
происшествия
олег бондаренко
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ebac5fbcb809fbf0516d0dcc9ae184ee.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Специалисты-водолазы из профильных организаций прибыли в Усть-Камчатск для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной, из-за которой поселок остался без централизованного водоснабжения 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "В Усть-Камчатск прибыли специалисты-водолазы из профильных организаций для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной", - написал Бондаренко в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время специалисты "проводят обследование ранее выявленных поврежденных участков трубы в целях подготовки к ремонтным работам". Глава округа также сообщил, что обеспечение населения водой продолжается через стационарные и мобильные пункты раздачи воды, а деятельность детских садов организована в режиме дежурных групп. "Централизованная подача холодной воды запланирована сегодня: в микрорайоне Погодный с 18.00 (9.00 мск - ред.), в Посёлке Новом с 19.30 (10.30 мск - ред.)", - уточнил Бондаренко, добавив, что подача будет осуществляться до полного расходования запаса в накопительных емкостях. В Усть-Камчатске прекратилась стабильная подача централизованного водоснабжения 24 августа в результате аварии на подводном трубопроводе.
https://ria.ru/20250812/armavir-2034739400.html
https://ria.ru/20250801/gukovo-2032924894.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_db3379d12af4d07f901f026bec73f1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, олег бондаренко, камчатка
Происшествия, Олег Бондаренко, Камчатка
На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе

В Усть-Камчатск прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Кран в ванной комнате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Специалисты-водолазы из профильных организаций прибыли в Усть-Камчатск для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной, из-за которой поселок остался без централизованного водоснабжения 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"В Усть-Камчатск прибыли специалисты-водолазы из профильных организаций для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной", - написал Бондаренко в Telegram-канале.
Станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Армавир направят финансирование на модернизацию водоснабжения
12 августа, 10:38
По его словам, в настоящее время специалисты "проводят обследование ранее выявленных поврежденных участков трубы в целях подготовки к ремонтным работам".
Глава округа также сообщил, что обеспечение населения водой продолжается через стационарные и мобильные пункты раздачи воды, а деятельность детских садов организована в режиме дежурных групп.
"Централизованная подача холодной воды запланирована сегодня: в микрорайоне Погодный с 18.00 (9.00 мск - ред.), в Посёлке Новом с 19.30 (10.30 мск - ред.)", - уточнил Бондаренко, добавив, что подача будет осуществляться до полного расходования запаса в накопительных емкостях.
В Усть-Камчатске прекратилась стабильная подача централизованного водоснабжения 24 августа в результате аварии на подводном трубопроводе.
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
1 августа, 23:05
 
ПроисшествияОлег БондаренкоКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала