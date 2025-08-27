https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037769399.html

На Камчатку прибыли специалисты для ликвидации аварии на трубопроводе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Специалисты-водолазы из профильных организаций прибыли в Усть-Камчатск для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной, из-за которой поселок остался без централизованного водоснабжения 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "В Усть-Камчатск прибыли специалисты-водолазы из профильных организаций для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной", - написал Бондаренко в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время специалисты "проводят обследование ранее выявленных поврежденных участков трубы в целях подготовки к ремонтным работам". Глава округа также сообщил, что обеспечение населения водой продолжается через стационарные и мобильные пункты раздачи воды, а деятельность детских садов организована в режиме дежурных групп. "Централизованная подача холодной воды запланирована сегодня: в микрорайоне Погодный с 18.00 (9.00 мск - ред.), в Посёлке Новом с 19.30 (10.30 мск - ред.)", - уточнил Бондаренко, добавив, что подача будет осуществляться до полного расходования запаса в накопительных емкостях. В Усть-Камчатске прекратилась стабильная подача централизованного водоснабжения 24 августа в результате аварии на подводном трубопроводе.

