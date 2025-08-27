https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037764858.html
В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту
В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту - РИА Новости, 27.08.2025
В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту
Общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту, проведут во всех школах Камчатского края 3 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту, проведут во всех школах Камчатского края 3 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. "Общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту, пройдет во всех школах Камчатки 3 сентября", – отмечается в сообщении. Инициатива проведения урока принадлежит вице-спикеру Государственной думы Ирине Яровой, которая предложила идею его проведения во время традиционного августовского краевого совещания педагогов. "В этом году мы отмечаем 80-летие подвига Курильского десанта. Предлагаю, чтобы во всех школах Камчатки прошел общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту", – сказала Ирина Яровая. Инициатива была поддержана губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. "Хочу попросить, чтобы мы приурочили к 3 сентября, к дню завершения Второй мировой войны, тематические уроки в школах, посвящённые Курильскому десанту", – поручил глава региона на оперативном совещании. Камчатка напрямую связана с Курильской десантной операцией как место отправления десанта и как территория, из которой были привлечены силы для проведения операции. Из Петропавловска-Камчатского, главной базы Камчатского оборонительного района, корабли с десантом вышли в море 17 августа 1945 года.
