Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил 25 дружественных стран
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
19:30 27.08.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил 25 дружественных стран
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил 25 дружественных стран - РИА Новости, 27.08.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил 25 дружественных стран
Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил представителей России и 25 дружественных государств, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге объединил представителей России и 25 дружественных государств, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. В событии приняли участие Афганистан, Белоруссия, Замбия, Иордания, Казахстан, Китай, Кувейт, Молдова, Нигерия, Сербия, Египет, Боливия, Лесото, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Мадагаскар, Чад и другие. В соревновательной программе принимают участие 47 международных конкурсантов и экспертов из 11 стран, они соревнуются по 15 компетенциям финала, самыми популярными из которых стали "Мобильная робототехника", "Инженерный дизайн САПР", "Оптоэлектроника", "Сетевое и системное администрирование", "Технологии моды" и "Промышленная робототехника". В мероприятиях деловой программы финала – форуме СПО – участвуют представители 19 стран, их них эксперты пяти стран (Китая, Белоруссии, Казахстана, Кувейта и Иордании) присутствуют очно. "Международное участие в чемпионате "Профессионалы" – неотъемлемый элемент развития Чемпионатного движения. Обмен опытом с коллегами из разных стран позволяет нам не только повышать качество подготовки наших специалистов, но и стимулирует внедрение новых технологий и методик, формирует сообщество профессионалов, открытое к новым инициативам и масштабным совместным проектам", – прокомментировала начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба. Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге проходит финал, участники которого демонстрируют мастерство в промышленных компетенциях. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий, а также чествование финалистов 2025 года. Мероприятия соревновательной и деловой программ финала чемпионата в Калуге проходят с 26 по 29 августа на площадке федерального технопарка профессионального образования. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 30 августа. Деловая программа финала чемпионата проходит в формате форума СПО, который является ключевым дискуссионным событием отрасли в год 85-летия системы среднего профессионального образования.
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияСоревнования финала чемпионата по профмастерству в Калуге
Соревнования финала чемпионата по профмастерству в Калуге - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Соревнования финала чемпионата по профмастерству в Калуге
Призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
15 августа, 12:00
 
