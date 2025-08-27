https://ria.ru/20250827/kalashnikov-2037959572.html
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" планирует выпускать беспилотники, разработанные по технологиям "народного военно-промышленного комплекса", и готовить операторов БПЛА, сообщается на сайте концерна. "АО "Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В рамках подписанного меморандума компания "Архангел" будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск", - говорится в сообщении. В концерне отметили, что совместно с "Архангелом" также планируют готовить операторов для работы с беспилотниками.
