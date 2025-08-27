Рейтинг@Mail.ru
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК
19:54 27.08.2025
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК - РИА Новости, 27.08.2025
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК
Концерн "Калашников" совместно с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" планирует выпускать беспилотники, разработанные по технологиям "народного... РИА Новости, 27.08.2025
технологии
безопасность
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" планирует выпускать беспилотники, разработанные по технологиям "народного военно-промышленного комплекса", и готовить операторов БПЛА, сообщается на сайте концерна. "АО "Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В рамках подписанного меморандума компания "Архангел" будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск", - говорится в сообщении. В концерне отметили, что совместно с "Архангелом" также планируют готовить операторов для работы с беспилотниками.
технологии, безопасность
Технологии, Безопасность
"Калашников" запустит производство дронов от народного ВПК

"Калашников" и "Архангел" объявили о запуске производства БПЛА от народного ВПК

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Квазимачта концерна Калашников на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Квазимачта" концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" совместно с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" планирует выпускать беспилотники, разработанные по технологиям "народного военно-промышленного комплекса", и готовить операторов БПЛА, сообщается на сайте концерна.
"АО "Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В рамках подписанного меморандума компания "Архангел" будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО, а концерн обеспечит их выпуск", - говорится в сообщении.
В концерне отметили, что совместно с "Архангелом" также планируют готовить операторов для работы с беспилотниками.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США отстают от России в разработке беспилотников, пишут СМИ
