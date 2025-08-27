Рейтинг@Mail.ru
Звезда сериала "Кадетство" попал в реестр алиментщиков
04:19 27.08.2025
Звезда сериала "Кадетство" попал в реестр алиментщиков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами приставов и судебными материалами. В отношении Емельянова, который сыграл в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было возбуждено исполнительное производство, долг по алиментам составляет 502 573 рубля. Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, бывшая супруга актера Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с заявлением о взыскании с Емельянова алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июне 2020 года иск был удовлетворен частично, а в августе того же года вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. Также, как следует из судебных материалов, в 2022 году был сформирован исполнительный документ. По данным из открытых источников, у пары двое детей.
кирилл емельянов
© Фото : @otec_kirill / InstagramАктер Кирилл Емельянов
© Фото : @otec_kirill / Instagram
Актер Кирилл Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами приставов и судебными материалами.
В отношении Емельянова, который сыграл в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было возбуждено исполнительное производство, долг по алиментам составляет 502 573 рубля.
Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, бывшая супруга актера Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с заявлением о взыскании с Емельянова алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июне 2020 года иск был удовлетворен частично, а в августе того же года вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. Также, как следует из судебных материалов, в 2022 году был сформирован исполнительный документ.
По данным из открытых источников, у пары двое детей.
Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Жилищник" вернул излишне оплаченную пошлину по иску к Преснякову
22 августа, 06:20
 
