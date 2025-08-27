https://ria.ru/20250827/kadetstvo-2037770703.html
Звезда сериала "Кадетство" попал в реестр алиментщиков
2025-08-27T04:19:00+03:00
2025-08-27T04:19:00+03:00
2025-08-27T04:19:00+03:00
шоубиз
кирилл емельянов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568825455_0:163:740:579_1920x0_80_0_0_8fd6deb5be260be855351cb77cf11c7b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами приставов и судебными материалами. В отношении Емельянова, который сыграл в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было возбуждено исполнительное производство, долг по алиментам составляет 502 573 рубля. Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, бывшая супруга актера Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с заявлением о взыскании с Емельянова алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июне 2020 года иск был удовлетворен частично, а в августе того же года вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. Также, как следует из судебных материалов, в 2022 году был сформирован исполнительный документ. По данным из открытых источников, у пары двое детей.
кирилл емельянов
