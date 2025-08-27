Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
20:07 27.08.2025 (обновлено: 20:22 27.08.2025)
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
в мире
тель-авив
йемен
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
ДОХА, 27 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, из-за чего, по их утверждению, было прервано воздушное движение."Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он утверждает, что операция достигла своей цели и "заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта".Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле после того, как в минувшие выходные Израиль нанес удары по йеменской столице Сана, в частности, по расположенной там электростанции, в результате чего погибли четыре человека.Член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости после этого, что ответом на бомбардировки Йемена со стороны Израиля станет применение гиперзвуковых ракет с несколькими боеголовками.
в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ДОХА, 27 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, из-за чего, по их утверждению, было прервано воздушное движение.
"Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна
25 августа, 16:04
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна
25 августа, 16:04
Он утверждает, что операция достигла своей цели и "заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта".
Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле после того, как в минувшие выходные Израиль нанес удары по йеменской столице Сана, в частности, по расположенной там электростанции, в результате чего погибли четыре человека.
Член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости после этого, что ответом на бомбардировки Йемена со стороны Израиля станет применение гиперзвуковых ракет с несколькими боеголовками.
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
24 августа, 15:58
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
24 августа, 15:58
 
