Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

ДОХА, 27 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, из-за чего, по их утверждению, было прервано воздушное движение."Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он утверждает, что операция достигла своей цели и "заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта".Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле после того, как в минувшие выходные Израиль нанес удары по йеменской столице Сана, в частности, по расположенной там электростанции, в результате чего погибли четыре человека.Член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости после этого, что ответом на бомбардировки Йемена со стороны Израиля станет применение гиперзвуковых ракет с несколькими боеголовками.

