https://ria.ru/20250827/izdatelstvo-2037826870.html
Издательство "Новое литературное обозрение" обвинили в пропаганде ЛГБТ*
На издательство "Новое литературное обозрение" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:59:00+03:00
2025-08-27T11:59:00+03:00
2025-08-27T11:59:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На издательство "Новое литературное обозрение" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости. "В суд поступил протокол на ООО "Новое литературное обозрение" по части 1 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения", - сказано в материалах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
россия
