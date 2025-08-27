https://ria.ru/20250827/izdatelstvo-2037826870.html

Издательство "Новое литературное обозрение" обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Издательство "Новое литературное обозрение" обвинили в пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 27.08.2025

Издательство "Новое литературное обозрение" обвинили в пропаганде ЛГБТ*

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На издательство "Новое литературное обозрение" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости. "В суд поступил протокол на ООО "Новое литературное обозрение" по части 1 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения", - сказано в материалах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.* движение признано экстремистским и запрещено в России.

