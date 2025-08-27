https://ria.ru/20250827/italija-2037926471.html

В Италии напомнили Европе о прошлых войнах против России

В Италии напомнили Европе о прошлых войнах против России

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини напомнил европейским странам, что в прошлом войны против России не принесли ничего хорошего. "Абсолютно так, и я отстаиваю нашу взвешенную и мудрую позицию, в отличие от других европейских правительств и некоторых руководителей в Брюсселе, которые упорно продолжают говорить об оружии, армиях, бомбах и ракетах. Следует прислушаться к папе (Римскому - ред.) Льву (XIV - ред.) и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом - от Наполеона до Гитлера - не принесли ничего хорошего", - заявил Сальвини в интервью порталу sussidiario.net. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

