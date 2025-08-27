https://ria.ru/20250827/italija-2037907624.html

Мелони раскрыла основные идеи ЕС по гарантиям безопасности для Украины

РИМ, 27 авг - РИА Новости. Предложение о распространении на Украину гарантий безопасности, основанных на статье устава НАТО о коллективной самообороне, обсуждается в качестве основной идеи, заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России. "Итальянское предложение о механизме, основанном на статье пятой (устава НАТО - ред.) в настоящее время является основным из обсуждаемых, и это вклад нашей страны, которым мы можем гордиться", - заявила Мелони, выступая на публичном мероприятии в Римини. Ее речь в YouTube-канале передал правительственный Дворец Киджи. По ее словам, сейчас на Украине появилась надежда на политическое урегулирование. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

