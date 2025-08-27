Рейтинг@Mail.ru
Франция и ФРГ примут решение по проекту истребителя до конца года - РИА Новости, 27.08.2025
15:49 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/istrebitel-2037897380.html
Франция и ФРГ примут решение по проекту истребителя до конца года
Франция и ФРГ примут решение по проекту истребителя до конца года - РИА Новости, 27.08.2025
Франция и ФРГ примут решение по проекту истребителя до конца года
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года. Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. "Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с FCAS", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ. Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в новом боевом самолете.
Франция и ФРГ примут решение по проекту истребителя до конца года

Мерц и Макрон примут решение по проекту военного истребителя до конца 2025 года

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года.
Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте.
"Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с FCAS", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в новом боевом самолете.
