Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник
Турецкий источник допустил встречу Путина и Эрдогана на полях саммита ШОС
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
"Учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора "на ногах" есть. Но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров лидеров в Китае.
Администрация президента Турции ранее заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской народной республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
