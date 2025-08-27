Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 27.08.2025 (обновлено: 11:34 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/istochnik-2037819032.html
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2025
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник
Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:33:00+03:00
2025-08-27T11:34:00+03:00
в мире
китай
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
павел зарубин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_63b25d3fb381d6af9a369ecc9612a29c.jpg
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. "Учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора "на ногах" есть. Но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров лидеров в Китае. Администрация президента Турции ранее заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской народной республики в РФ Чжан Ханьхуэй. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html
китай
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/30/1552483085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4484aa54286306d0b2dc20d8c77087ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, павел зарубин, шос
В мире, Китай, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Павел Зарубин, ШОС
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник

Турецкий источник допустил встречу Путина и Эрдогана на полях саммита ШОС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
31 августа 2024, 17:20
"Учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора "на ногах" есть. Но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров лидеров в Китае.
Администрация президента Турции ранее заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской народной республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
13 октября 2024, 13:57
 
В миреКитайРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПавел ЗарубинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала