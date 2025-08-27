https://ria.ru/20250827/istochnik-2037819032.html

Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник

Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2025

Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник

Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут

2025-08-27T11:33:00+03:00

2025-08-27T11:33:00+03:00

2025-08-27T11:34:00+03:00

в мире

китай

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

павел зарубин

шос

АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Вероятность встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях предстоящего саммита ШОС в Китае есть, но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, сообщил РИА Новости ранее турецкий дипломатический источник. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. "Учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора "на ногах" есть. Но пока неизвестно, будут ли это полноценные переговоры", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров лидеров в Китае. Администрация президента Турции ранее заявила РИА Новости об отсутствии информации о возможности переговоров главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Китайской народной республики в РФ Чжан Ханьхуэй. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

китай

россия

турция

2025

