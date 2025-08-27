Американская группа Onyx заявила о желании выступить на "Интервидении"

https://ria.ru/20250827/intervidenie-2037805244.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участники американской группы Onyx рассказали РИА Новости, что впечатлены историей и замыслом международного музыкального конкурса "Интервидение", поэтому готовы стать послами конкурса или же выступить на нем. "Нас очень впечатлила история и замысел международного музыкального конкурса "Интервидение"… На собственном опыте мы убедились, насколько важно продолжать общение со зрителями и за пределами сцены, чтобы доносить наши идеи. Мы всегда ведём диалог с людьми, и мы можем стать послами вашего конкурса… Как музыканты мы были бы рады выступить на "Интервидении" и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив", - сказали музыканты. По мнению Onyx, подобные проекты играют важную роль в налаживании мостов между странами и их культурами. "Мы можем с уверенностью сказать: музыка действительно объединяет людей!" - отметили они. Группа уже на протяжении 25 лет принимает участие в международных музыкальных коллаборациях и музыкальных фестивалях, тем самым рассказывая людям всего мира о том, что происходит в других странах. "Мы будем говорить о возрождённом Россией проекте, который способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания в мировом масштабе - и будем делать это с особой любовью - для России… Надеемся увидеть среди участников разных ярких артистов", - подчеркнули Onyx. Onyx — американская хардкор-рэп-группа из Нью-Йорка. Наиболее известна платиновым хитом Slam 1993 года, который журнал Source назвал песней, привнесшей искусство слэма в хип-хоп. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

