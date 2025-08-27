Рейтинг@Mail.ru
В Индии назвали новые пошлины США необоснованными - РИА Новости, 27.08.2025
14:11 27.08.2025
В Индии назвали новые пошлины США необоснованными
В Индии назвали новые пошлины США необоснованными - РИА Новости, 27.08.2025
В Индии назвали новые пошлины США необоснованными
Индия считает вступившие в силу в среду новые пошлины США необоснованными, но не препятствует переговорам о заключении торгового соглашения между странами,... РИА Новости, 27.08.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия считает вступившие в силу в среду новые пошлины США необоснованными, но не препятствует переговорам о заключении торгового соглашения между странами, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. "Эти пошлины необоснованны, а реакция индийской стороны на действия администрации (Дональда) Трампа была сдержанной и ответственной. Контакты между сторонами продолжаются с целью достижения взаимопонимания по этому вопросу и, в конечном итоге, заключения торгового соглашения", - сообщил один из источников на условиях анонимности. Второй собеседник издания отметил, что индийская сторона в ходе этих переговоров не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, мелких производителей и микро-, малых и средних предприятий. "Мы считаем, что вопросы будут решены в ходе переговоров, но мы не будем отступать от наших "красных линий", - сказал он. В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
В Индии назвали новые пошлины США необоснованными

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия считает вступившие в силу в среду новые пошлины США необоснованными, но не препятствует переговорам о заключении торгового соглашения между странами, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.
"Эти пошлины необоснованны, а реакция индийской стороны на действия администрации (Дональда) Трампа была сдержанной и ответственной. Контакты между сторонами продолжаются с целью достижения взаимопонимания по этому вопросу и, в конечном итоге, заключения торгового соглашения", - сообщил один из источников на условиях анонимности.
Второй собеседник издания отметил, что индийская сторона в ходе этих переговоров не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, мелких производителей и микро-, малых и средних предприятий.
"Мы считаем, что вопросы будут решены в ходе переговоров, но мы не будем отступать от наших "красных линий", - сказал он.
В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
