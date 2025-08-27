https://ria.ru/20250827/indiya-2037783260.html

Индия осудила убийство журналистов в Газе

Индия осудила убийство журналистов в Газе - РИА Новости, 27.08.2025

Индия осудила убийство журналистов в Газе

Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:26:00+03:00

2025-08-27T08:26:00+03:00

2025-08-27T08:26:00+03:00

в мире

израиль

nbc

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_2478d982955a0d6677536ddb74114b7c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Убийство журналистов шокирует и вызывает глубокое сожаление. Индия всегда осуждала гибель мирных жителей в ходе конфликта. Насколько нам известно, израильские власти уже начали расследование", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в понедельник в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков. По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.

https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html

https://ria.ru/20250825/gaza-2037549499.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, nbc, хамас