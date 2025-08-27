Рейтинг@Mail.ru
Индия осудила убийство журналистов в Газе - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/indiya-2037783260.html
Индия осудила убийство журналистов в Газе
Индия осудила убийство журналистов в Газе - РИА Новости, 27.08.2025
Индия осудила убийство журналистов в Газе
Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:26:00+03:00
2025-08-27T08:26:00+03:00
в мире
израиль
nbc
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_2478d982955a0d6677536ddb74114b7c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Убийство журналистов шокирует и вызывает глубокое сожаление. Индия всегда осуждала гибель мирных жителей в ходе конфликта. Насколько нам известно, израильские власти уже начали расследование", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в понедельник в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков. По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.
https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html
https://ria.ru/20250825/gaza-2037549499.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_34:0:2709:2006_1920x0_80_0_0_2f2c826e62229d8b24a91dceafc81f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, nbc, хамас
В мире, Израиль, NBC, ХАМАС
Индия осудила убийство журналистов в Газе

МИД Индии осудил убийство журналистов в результате ударов ХАМАС по больнице Газе

© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Убийство журналистов шокирует и вызывает глубокое сожаление. Индия всегда осуждала гибель мирных жителей в ходе конфликта. Насколько нам известно, израильские власти уже начали расследование", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
25 августа, 13:42
Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в понедельник в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости.
Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения.
В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков.
По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.
Жители Газы о гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия
25 августа, 21:02
 
В миреИзраильNBCХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала