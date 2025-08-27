Индия осудила убийство журналистов в Газе
МИД Индии осудил убийство журналистов в результате ударов ХАМАС по больнице Газе
© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг – РИА Новости. Индия осуждает убийство журналистов в результате ударов Армии обороны Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Убийство журналистов шокирует и вызывает глубокое сожаление. Индия всегда осуждала гибель мирных жителей в ходе конфликта. Насколько нам известно, израильские власти уже начали расследование", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
25 августа, 13:42
Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что пять журналистов погибли в понедельник в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости.
Жертвами израильского обстрела также стали Муаз Абу Таха, сотрудничавший с американским телеканалом NBC, Хусам аль-Масри, который работал фотокорреспондентом агентства Рейтер, и корреспондент местного телеканала "Палестина сегодня" Ахмед Абу Азиз. Помимо журналистов, при обстреле погибли или получили ранения медики и пациенты больницы, сообщило местное министерство здравоохранения.
В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сожалеют о любом ущербе, причиненном гражданскому населению, и будут прилагать усилия для минимизации подобных рисков.
По подсчетам палестинских властей, с 7 октября 2023 года - даты нападения ХАМАС на юг Израиля и начала ответной военной операции - в секторе Газа погибли 244 журналиста.