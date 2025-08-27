https://ria.ru/20250827/indigirka-2037811351.html

"Роскосмос" показал спутниковый снимок паводков в Якутии

"Роскосмос" показал спутниковый снимок паводков в Якутии - РИА Новости, 27.08.2025

"Роскосмос" показал спутниковый снимок паводков в Якутии

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, как река Индигирка вышла из берегов, затопив участки дорог и части сел. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, как река Индигирка вышла из берегов, затопив участки дорог и части сел. "В конце прошлой недели в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) река Индигирка вышла из берегов. Затопленные участки видно на снимках спутников "Роскосмоса", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан российским спутником "Ресурс-П". Сильные ливни привели к росту уровня воды в реке Индигирка. Были подтоплены десятки придомовых территорий в Оймяконском районе. На участке 1102–1117 километры федеральной автодороги Р-504 "Колыма" Якутск-Магадан с 18 августа было закрыто движение для всех видов автотранспорта из-за размыва полотна после сильных ливней. Спасатели эвакуировали 13 человек, приехавших на летний отдых в Оймяконский район.

