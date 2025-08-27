https://ria.ru/20250827/herson-2037785772.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
