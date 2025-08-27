Рейтинг@Mail.ru
График двусторонних встреч Путина на саммите ШОС готовится, сообщил Песков
12:55 27.08.2025
График двусторонних встреч Путина на саммите ШОС готовится, сообщил Песков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кремль проинформирует о графике запланированных двусторонних встреч Путина на саммите ШОС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч. Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кремль проинформирует о графике запланированных двусторонних встреч Путина на саммите ШОС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч. Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины
