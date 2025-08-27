График двусторонних встреч Путина на саммите ШОС готовится, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кремль проинформирует о графике запланированных двусторонних встреч Путина на саммите ШОС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч. Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в этом году пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.