27.08.2025

В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября
03:28 27.08.2025
В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября
В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2025
В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября
Изменения в сфере фармацевтической деятельности вступают в силу в России с 1 сентября, в том числе закрепляются правила дистанционной продажи лекарств, сообщила РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Изменения в сфере фармацевтической деятельности вступают в силу в России с 1 сентября, в том числе закрепляются правила дистанционной продажи лекарств, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава №259н, который полностью заменит приказ №647н от 2016 года. Согласно документу, закрепляются правила дистанционной торговли. Напомню, что онлайн-продажа безрецептурных препаратов разрешена с 2020 года, а с 2022-го в пилотных регионах начали тестировать доставку рецептурных лекарств. В будущем эта практика может быть распространена на всю страну", - сказала Дрожжина. Парламентарий отметила, что с 1 сентября у каждой аптеки должна действовать своя система качества: документы, которые описывают, как правильно хранить лекарства, как их принимать на склад, какие процедуры нужно соблюдать сотрудникам. "Отдельно уточнены правила хранения разных категорий препаратов. Здесь учитываются свойства и форма выпуска. Также прописаны специальные требования к хранению медицинских пиявок, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. Дополнительно установлен четкий порядок приемки препаратов", - подчеркнула она. Дрожжина добавила, что приказом не вводятся дополнительные штрафы для фармацевтов за непредоставление информации о более дешевых аналогах лекарств. Она уточнила, что данная обязанность существовала и раньше. По ее словам, новые правила будут действовать в России до 2031 года.
В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Изменения в сфере фармацевтической деятельности вступают в силу в России с 1 сентября, в том числе закрепляются правила дистанционной продажи лекарств, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава №259н, который полностью заменит приказ №647н от 2016 года. Согласно документу, закрепляются правила дистанционной торговли. Напомню, что онлайн-продажа безрецептурных препаратов разрешена с 2020 года, а с 2022-го в пилотных регионах начали тестировать доставку рецептурных лекарств. В будущем эта практика может быть распространена на всю страну", - сказала Дрожжина.
Парламентарий отметила, что с 1 сентября у каждой аптеки должна действовать своя система качества: документы, которые описывают, как правильно хранить лекарства, как их принимать на склад, какие процедуры нужно соблюдать сотрудникам.
"Отдельно уточнены правила хранения разных категорий препаратов. Здесь учитываются свойства и форма выпуска. Также прописаны специальные требования к хранению медицинских пиявок, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. Дополнительно установлен четкий порядок приемки препаратов", - подчеркнула она.
Дрожжина добавила, что приказом не вводятся дополнительные штрафы для фармацевтов за непредоставление информации о более дешевых аналогах лекарств. Она уточнила, что данная обязанность существовала и раньше.
По ее словам, новые правила будут действовать в России до 2031 года.
