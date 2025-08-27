Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов
18:49 27.08.2025 (обновлено: 20:40 27.08.2025)
СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung."В настоящее время немецкие следователи &lt;…&gt; определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки" &lt;…&gt;. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством &lt;…&gt;. По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", — говорится в материале.Связь с госорганами Украины, подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские на чужие имена, передает телеканал. Кроме того, одного из дайверов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея К., было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по их информации, присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. Управлял "Андромедой", как сообщил ARD, "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung.
"В настоящее время немецкие следователи <…> определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки" <…>. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством <…>. По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", — говорится в материале.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

Связь с госорганами Украины, подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские на чужие имена, передает телеканал. Кроме того, одного из дайверов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.
По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея К., было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.
По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по их информации, присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. Управлял "Андромедой", как сообщил ARD, "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Арест предполагаемого организатора диверсий

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.

По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.

Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.
