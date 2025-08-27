https://ria.ru/20250827/germaniya-2037945451.html

СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов

СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов

Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:49:00+03:00

2025-08-27T18:49:00+03:00

2025-08-27T20:40:00+03:00

в мире

германия

украина

северный поток — 2

северный поток

энергетика

экономика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкие следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung."В настоящее время немецкие следователи <…> определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на "Северные потоки" <…>. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством <…>. По данным следствия, часть экипажа "Андромеды" имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины", — говорится в материале.Связь с госорганами Украины, подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские на чужие имена, передает телеканал. Кроме того, одного из дайверов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на "Андромеде", кроме вероятного координатора подрывов Сергея К., было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по их информации, присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. Управлял "Андромедой", как сообщил ARD, "очень опытный" шкипер из Одессы Юрий Т.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.

https://ria.ru/20250827/germaniya-2037949189.html

https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html

https://ria.ru/20250827/potok-2037773402.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, северный поток — 2, северный поток, энергетика, экономика, происшествия, nord stream 2 ag, nord stream , россия, природный газ