Добыча углеводородов "Газпром нефти" в I полугодии прибавила 4,9%

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии составила 65 миллионов тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нефтепереработка за тот же период выросла на 3,9% - до 21,69 миллиона тонн, говорится в релизе компании. "Эффективная реализация проектов по созданию производственных мощностей обеспечивает компании возможность стабильного роста в условиях высокой волатильности. По итогам первого полугодия 2025 года добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65 миллионов тонн. Объем переработки вырос на 3,9% до 21,7 миллиона тонн", - говорится в пресс-релизе. Компания продолжает системную работу по поиску новых подходов и развитию технологий для разработки углеводородов. Так, совместно с научными и промышленными партнерами "Газпром нефть" создает технологии для рентабельной добычи сложных запасов и повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в числе таких решений – первый российский комплекс для бурения титановыми иглами. Новый подход уже подтвердил свою эффективность, его применение увеличило на треть приток нефти в скважину. В перспективе технологии будут тиражированы для разработки ачимовской, тюменской свит и других "трудных" углеводородов по всей России, сообщили в компании. Также в "Газпром нефти" напомнили, что в этом году испытали первое отечественное оборудование для повторного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), тиражирование этой технологии может обеспечить компании более 20 миллионов тонн нефти дополнительной добычи. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2024 году составила 126,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Нефтепереработка составила 42,9 миллиона тонн, что выше прошлогоднего показателя на 1,1%. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

