Полянский назвал деятельность Гуманитарного фонда Газы опасной
Полянский назвал GHF псевдогуманитарной структурой
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 авг – РИА Новости. Деятельность GHF (Гуманитарный фонд Газы) "в нынешнем виде" опасна, методы работы – недопустимы, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это никакая не гуманитарная миссия. Это насилие, замаскированное под благие намерения. Под прикрытием якобы гуманитарной деятельности реализуется политика устрашения и подавления, направленная против беззащитного гражданского населения. Такие методы недопустимы. У нас нет никаких сомнений в том, что работа фонда в его нынешнем виде опасна и не соответствует общепризнанным гуманитарным принципам, и отрицать это бессмысленно", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Он также назвал фонд "псевдогуманитарной структурой".
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
В ООН назвали ввозимую в Газу гумпомощь рекламным трюком
26 августа, 17:59