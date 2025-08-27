Рейтинг@Mail.ru
Альмодовар потребовал от Испании разорвать все отношения с Израилем - РИА Новости, 27.08.2025
19:02 27.08.2025
Альмодовар потребовал от Испании разорвать все отношения с Израилем
в мире
израиль
россия
педро альмодовар
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
испания
МАДРИД, 27 авг - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Альмодовар потребовал от правительства королевства разорвать все отношения с Израилем в знак протеста против его действий в секторе Газа. "Я прошу наше правительство разорвать дипломатические, торговые и любые другие отношения с государством Израиль в ответ на геноцид, который он осуществляет над народом Газы на глазах у всего мира", - заявил режиссер в видеоролике, опубликованном в Instagram* его студии El Deseo. Альмодовар обратился к премьер-министру страны Педро Санчесу с призывом убедить европейских союзников присоединиться к этой инициативе. Он также пригласил граждан записывать собственные обращения и выкладывать их в сети. Ранее, в июне, режиссер вошел в число 1,8 тысячи представителей культурной сферы, подписавших обращение за мир в Газе. Позиция Альмодовара прозвучала на фоне коллективного обращения деятелей кино к руководству Венецианского фестиваля, который стартовал в среду. В письме, подписанном, в частности, режиссером Марко Беллоккьо, постановщицей Алисой Рорвахер и американским режиссером Абелем Феррарой, содержится призыв к "ясному и недвусмысленному" осуждению действий Израиля. Директор фестиваля Альберто Барбера, однако, отверг предложение о бойкоте израильских артистов.* запрещена в РФ как экстремистская
в мире, израиль, россия, педро альмодовар, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, испания
В мире, Израиль, Россия, Педро Альмодовар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Испания
© AP Photo / Chris PizzelloРежиссер Педро Альмодовар
Режиссер Педро Альмодовар - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Режиссер Педро Альмодовар. Архивное фото
МАДРИД, 27 авг - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Альмодовар потребовал от правительства королевства разорвать все отношения с Израилем в знак протеста против его действий в секторе Газа.
"Я прошу наше правительство разорвать дипломатические, торговые и любые другие отношения с государством Израиль в ответ на геноцид, который он осуществляет над народом Газы на глазах у всего мира", - заявил режиссер в видеоролике, опубликованном в Instagram* его студии El Deseo.
Альмодовар обратился к премьер-министру страны Педро Санчесу с призывом убедить европейских союзников присоединиться к этой инициативе. Он также пригласил граждан записывать собственные обращения и выкладывать их в сети. Ранее, в июне, режиссер вошел в число 1,8 тысячи представителей культурной сферы, подписавших обращение за мир в Газе.
Позиция Альмодовара прозвучала на фоне коллективного обращения деятелей кино к руководству Венецианского фестиваля, который стартовал в среду. В письме, подписанном, в частности, режиссером Марко Беллоккьо, постановщицей Алисой Рорвахер и американским режиссером Абелем Феррарой, содержится призыв к "ясному и недвусмысленному" осуждению действий Израиля. Директор фестиваля Альберто Барбера, однако, отверг предложение о бойкоте израильских артистов.
* запрещена в РФ как экстремистская
