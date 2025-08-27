https://ria.ru/20250827/gaza-2037949535.html

Альмодовар потребовал от Испании разорвать все отношения с Израилем

Альмодовар потребовал от Испании разорвать все отношения с Израилем - РИА Новости, 27.08.2025

МАДРИД, 27 авг - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Альмодовар потребовал от правительства королевства разорвать все отношения с Израилем в знак протеста против его действий в секторе Газа. "Я прошу наше правительство разорвать дипломатические, торговые и любые другие отношения с государством Израиль в ответ на геноцид, который он осуществляет над народом Газы на глазах у всего мира", - заявил режиссер в видеоролике, опубликованном в Instagram* его студии El Deseo. Альмодовар обратился к премьер-министру страны Педро Санчесу с призывом убедить европейских союзников присоединиться к этой инициативе. Он также пригласил граждан записывать собственные обращения и выкладывать их в сети. Ранее, в июне, режиссер вошел в число 1,8 тысячи представителей культурной сферы, подписавших обращение за мир в Газе. Позиция Альмодовара прозвучала на фоне коллективного обращения деятелей кино к руководству Венецианского фестиваля, который стартовал в среду. В письме, подписанном, в частности, режиссером Марко Беллоккьо, постановщицей Алисой Рорвахер и американским режиссером Абелем Феррарой, содержится призыв к "ясному и недвусмысленному" осуждению действий Израиля. Директор фестиваля Альберто Барбера, однако, отверг предложение о бойкоте израильских артистов.* запрещена в РФ как экстремистская

