Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск медицинского оборудования

Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск медицинского оборудования - РИА Новости, 27.08.2025

Гарбузов: столичные компании увеличили выпуск медицинского оборудования

27.08.2025

Московские предприятия, занимающиеся производством медицинского оборудования и изделий, нарастили выпуск на 6% за первое полугодие 2025 года

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Московские предприятия, занимающиеся производством медицинского оборудования и изделий, нарастили выпуск на 6% за первое полугодие 2025 года, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Ранее столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о том, что московские предприятия увеличили производство фармацевтических субстанций. С января по июнь 2025 года выпуск компонентов лекарств вырос почти в два раза."Московские компании вносят большой вклад в развитие медицинской отрасли города. Благодаря мерам поддержки столицы, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, предприятия развивают производственные мощности и расширяют ассортимент. Так, с января по июнь 2025-го выпуск медицинских инструментов и оборудования вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Глава департамента подчеркнул, что столичные компании произвели 2,2 тысячи приборов и аппаратов для функциональной диагностики – эти устройства применяются в медицинских целях. В пресс-службе ДИПП подчеркнули, что цифра выросла в 7,6 раза.Отмечается, что за первое полугодие 2025 года на 23,7% увеличился выпуск медицинской мебели (в том числе, хирургической, стоматологической и ветеринарной). Производство контактных линз и линз для очков выросло на 14,6%.Так, в Москве работает компания "Медицинофф". Более 15 лет предприятие занимается созданием и проектированием медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Среди товаров, выпускаемых столичной фирмой, – серия тележек для транспортировки пациентов, реанимационные и функциональные кровати и другие изделия.Отмечается, что развитие процесса производства медицинской мебели столичными компаниями помогает в оснащении учреждений современным оборудованием и импортозамещении.Также в столице функционирует компания "С.П.ГЕЛПИК". Специалисты предприятия разрабатывают и производят рентгенодиагностическое оборудование. Другое московское предприятие "Комарик" прорабатывает решение для самостоятельных инъекций и развивает персонализированную медицину.Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что московские предприятия, занимающиеся выпуском лекарств, на 7,2% увеличили производство препаратов с января по июнь 2025 года.

