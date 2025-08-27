Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg

https://ria.ru/20250827/garantii-2037893129.html

2025-08-27T15:27:00+03:00

2025-08-27T15:27:00+03:00

2025-08-27T18:14:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

рустем умеров

совет национальной безопасности и обороны украины

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Уиткофф встретит украинскую делегацию в США на этой неделе... В украинскую делегацию войдут... Ермак и... Умеров", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что стороны в ходе переговоров, вероятно, сосредоточатся на темах гарантий безопасности для Киева и возможной встречи между Путиным и Зеленским.Как сообщил позднее в среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источники в офисе Зеленского, в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

сша

россия

украина

2025

