Рейтинг@Mail.ru
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 27.08.2025 (обновлено: 18:14 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/garantii-2037893129.html
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.08.2025
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:27:00+03:00
2025-08-27T18:14:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Уиткофф встретит украинскую делегацию в США на этой неделе... В украинскую делегацию войдут... Ермак и... Умеров", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что стороны в ходе переговоров, вероятно, сосредоточатся на темах гарантий безопасности для Киева и возможной встречи между Путиным и Зеленским.Как сообщил позднее в среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источники в офисе Зеленского, в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
https://ria.ru/20250827/polsha-2037885527.html
https://ria.ru/20250827/voennye-2037847483.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с Уиткоффом, пишет Bloomberg

Bloomberg: Ермак и Умеров обсудят с Уиткоффом гарантии безопасности Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Уиткофф встретит украинскую делегацию в США на этой неделе... В украинскую делегацию войдут... Ермак и... Умеров", - говорится в сообщении агентства.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
Вчера, 14:49
Отмечается, что стороны в ходе переговоров, вероятно, сосредоточатся на темах гарантий безопасности для Киева и возможной встречи между Путиным и Зеленским.
Как сообщил позднее в среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источники в офисе Зеленского, в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
Вчера, 13:04
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала