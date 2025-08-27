Рейтинг@Mail.ru
Жителей села на юге Сахалина эвакуируют из-за подтопления - РИА Новости, 27.08.2025
04:58 27.08.2025 (обновлено: 10:33 27.08.2025)
Жителей села на юге Сахалина эвакуируют из-за подтопления
Жителей села Колхозное Невельского района на Сахалине эвакуируют из-за подтопления домов, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 27.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Жителей села Колхозное Невельского района на Сахалине эвакуируют из-за подтопления домов, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Сахалин, как отметили в кабмине, оказался под влиянием мощного циклона. В результате проливных дождей, а также воздействия нагонных волн с моря в устье реки Казачка, протекающей через поселок Колхозный в Невельском районе, произошел намыв песка, что привело к подъему воды в реке. В результате в Колхозном оказался разрушен мост, подтопило семь домов, включая многоквартирный. Глава региона Валерий Лимаренко взял ситуацию на личный контроль и поручил правительству оказать властям и жителям всю необходимую помощь. Из подтопленных домов в пункт временного размещения вывезли 18 человек, в районе объявили режим ЧС.По прогнозам синоптиков, остров будет находиться под действием циклона до вечера 27 августа. Всего селе Колхозное проживает 318 человек, из них 71 ребенок. В ликвидации последствий разгула стихии задействовали 27 человек и 12 единиц техники.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Жителей села Колхозное Невельского района на Сахалине эвакуируют из-за подтопления домов, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Сахалин, как отметили в кабмине, оказался под влиянием мощного циклона. В результате проливных дождей, а также воздействия нагонных волн с моря в устье реки Казачка, протекающей через поселок Колхозный в Невельском районе, произошел намыв песка, что привело к подъему воды в реке.
В результате в Колхозном оказался разрушен мост, подтопило семь домов, включая многоквартирный. Глава региона Валерий Лимаренко взял ситуацию на личный контроль и поручил правительству оказать властям и жителям всю необходимую помощь.
Из подтопленных домов в пункт временного размещения вывезли 18 человек, в районе объявили режим ЧС.
По прогнозам синоптиков, остров будет находиться под действием циклона до вечера 27 августа.
Всего селе Колхозное проживает 318 человек, из них 71 ребенок. В ликвидации последствий разгула стихии задействовали 27 человек и 12 единиц техники.
