Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным. Он отметил, что увеличение сбора связано с новой более прозрачной и расширенной схемой ответственности производителей и системной работой по профилактике правительства региона и Росприроднадзора. Артамонов подчеркнул, что за два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия: "ЧСЗ-Липецк", "Л-ПАК", "Утилизация Оргтехники". Суммарная мощность оборудования предприятий составляет почти 430,6 тысячи тонн, что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны. "Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона", — сказал Артамонов.
ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным.
Он отметил, что увеличение сбора связано с новой более прозрачной и расширенной схемой ответственности производителей и системной работой по профилактике правительства региона и Росприроднадзора.
Артамонов подчеркнул, что за два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия: "ЧСЗ-Липецк", "Л-ПАК", "Утилизация Оргтехники". Суммарная мощность оборудования предприятий составляет почти 430,6 тысячи тонн, что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны.
"Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона", — сказал Артамонов.