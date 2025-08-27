https://ria.ru/20250827/ekosbor-2037884634.html

Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области

Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области

2025-08-27T14:45:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным. Он отметил, что увеличение сбора связано с новой более прозрачной и расширенной схемой ответственности производителей и системной работой по профилактике правительства региона и Росприроднадзора. Артамонов подчеркнул, что за два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия: "ЧСЗ-Липецк", "Л-ПАК", "Утилизация Оргтехники". Суммарная мощность оборудования предприятий составляет почти 430,6 тысячи тонн, что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны. "Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона", — сказал Артамонов.

липецкая область

липецкая область, игорь артамонов