Рейтинг@Mail.ru
Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:45 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ekosbor-2037884634.html
Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области
Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области - РИА Новости, 27.08.2025
Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области
С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:45:00+03:00
2025-08-27T14:45:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037883355_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_b3e671dfde0906c6d28c9a9ed49ea4e6.jpg
ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным. Он отметил, что увеличение сбора связано с новой более прозрачной и расширенной схемой ответственности производителей и системной работой по профилактике правительства региона и Росприроднадзора. Артамонов подчеркнул, что за два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия: "ЧСЗ-Липецк", "Л-ПАК", "Утилизация Оргтехники". Суммарная мощность оборудования предприятий составляет почти 430,6 тысячи тонн, что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны. "Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250822/artamonov-2037009405.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037883355_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_c7a190319712729bdf93db76524fa46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Более 208 миллионов рублей составила сумма экосбора в Липецкой области

Сумма экосбора в Липецкой области превысила 208 миллионов рублей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин во время встречи
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости. С начала текущего года сумма экологического сбора в Липецкой области составила более 208 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексеем Карякиным.
Он отметил, что увеличение сбора связано с новой более прозрачной и расширенной схемой ответственности производителей и системной работой по профилактике правительства региона и Росприроднадзора.
Артамонов подчеркнул, что за два года в реестр утилизаторов на территории Липецкой области включены три предприятия: "ЧСЗ-Липецк", "Л-ПАК", "Утилизация Оргтехники". Суммарная мощность оборудования предприятий составляет почти 430,6 тысячи тонн, что составляет 5,93% от суммарной мощности всех утилизаторов страны.
"Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Артамонов: молодым управленцам важно уметь строить будущее
22 августа, 16:04
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала