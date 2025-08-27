https://ria.ru/20250827/ekaterinburg-2037884886.html

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге, потому что ночью рабочие по ошибке заасфальтировали пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой. Сейчас "Гортранс" рассматривает возможность взыскания убытков за издержки", – сказал собеседник агентства, уточнив, что были по ошибке заасфальтированы пути. В мэрии добавили, что движение уже запустили.

