В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих - РИА Новости, 27.08.2025
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих
27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T14:45:00+03:00
2025-08-27T14:45:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге, потому что ночью рабочие по ошибке заасфальтировали пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой. Сейчас "Гортранс" рассматривает возможность взыскания убытков за издержки", – сказал собеседник агентства, уточнив, что были по ошибке заасфальтированы пути. В мэрии добавили, что движение уже запустили.
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих
