В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих - РИА Новости, 27.08.2025
14:45 27.08.2025
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих - РИА Новости, 27.08.2025
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих
Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге, потому что ночью рабочие по ошибке заасфальтировали пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 27.08.2025
происшествия
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге, потому что ночью рабочие по ошибке заасфальтировали пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой. Сейчас "Гортранс" рассматривает возможность взыскания убытков за издержки", – сказал собеседник агентства, уточнив, что были по ошибке заасфальтированы пути. В мэрии добавили, что движение уже запустили.
екатеринбург
Новости
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов из-за ошибки рабочих

Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге из-за заасфальтированных путей

© Фото : соцсетиТрамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге
Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : соцсети
Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Заголовок открываемого материала