Ефимов: москвичи могут купить участки под частные дома в Троицком округе

14:12 27.08.2025
2025-08-27T14:12:00+03:00
2025-08-27T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Специальный городской перечень на портале mos.ru содержит информацию о 30 доступных для приобретения участках под индивидуальное жилищное строительство в Троицком административном округе, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Землю для ИЖС в столице физлица имеют возможность купить напрямую у города, для чего на портале mos.ru доступен специальный перечень, где можно выбрать свободный участок и отправить заявление о его приобретении в департамент городского имущества. Как добавляется в пресс-релизе, договор купли-продажи подписывается через 30 дней, если не поступило новых заявок.
"В Троицком административном округе москвичи могут приобрести почти 3,3 гектара земли для строительства частных жилых домов общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Так, в специальный перечень включены 30 участков для ИЖС, расположенных в ТАО. Желающие могут выбрать подходящий объект и подать заявку на его покупку в департамент городского имущества. При наличии двух и более претендентов будут проведены торги", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что предлагаемые для продажи участки расположены в 12 населенных пунктах Троицкого административного округа: в деревнях Каменка, Поповка, Власово, Рогово, Васюнино, Кленовка, Мешково, Кузнецово и Белоусово, свободные объекты есть в селах Кленово, Вороново и в Михайлово-Ярцевском.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева привела несколько примеров. Так, по ее словам, шесть участков общей площадью более 0,6 гектара, расположенных в четырех километрах от Варшавского шоссе и менее чем в 10 километрах от Центральной кольцевой автомобильной дороги, можно купить в селе Кленово района Вороново. В этом же районе в деревне Мешково доступны для покупки три участка общей площадью почти 0,3 гектара. Еще три участка суммарной площадью свыше 0,2 гектара можно рассмотреть в деревне Кузнецово в Бекасове.
Данные о земельных участках, продающихся с аукциона, размещаются на инвестиционном портале Москвы. Участвовать в торгах могут только физлица. Все этапы продажи городского имущества переведены в электронный вид, поэтому москвичи могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Ефимов: сооружается монтажная камера для проходки тоннеля до "Гольяново"
Вчера, 11:14
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
